Deezer-App unterstützt jetzt Multitasking auf dem iPad

Bei Split View könnt ihr zwei Apps nebeneinander auf dem Bildschirm halten und deren Größe durch das Verschieben des Schiebereglers zwischen den beiden Fenstern beeinflussen. Slide Over bedeutet, dass eine der beiden Apps in einem kleineren, schwebenden Fenster dargestellt wird, das man auf dem Bildschirm nach rechts oder links ziehen kann.

Insert

You are going to send email to