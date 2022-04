Folder Peek: Lieblings-Ordner in der Mac-Menüleiste

Der für seine kleinen, meist kostenfreien Mac-Hilfsanwendungen bekannte Entwickler Sindre Sorhus hat mit Folder Peek einen neuen Mini-Download veröffentlicht, der sich an Anwender richtet die häufiger auf bestimmte Verzeichnisse zugreifen möchten. Folder Peek ist in der Lage beliebige Ordner in der Mac-Menüleiste abzulegen und bietet sich so als Alternative zur Ordner-Platzierung im Dock an.

Einmal installiert, könnt ihr mit wenigen Mausklicks ein Verzeichnis festlegen, das Folder Peek in die Menüleiste heften soll. Ist der Pfad konfiguriert öffnet ein Mausklick auf das zugehörige Symbol ein Dropdown-Menü, das alle im Ordner gesicherten Dateien und Unterverzeichnis in einer standardmäßig alphabetisch sortierten Liste anzeigt.

Mit Schnellvorschau und Kurzbefehl

Sobald euer Mauszeiger dann einzelne Dateien in der Liste berührt, versorgt euch Folder Peek mit einer Schnellansicht, die sich mit Quick Look vergleichen lässt und PDF-Dateien, Bilder und Dokumente in einer Vorschau mit den wichtigsten Metadaten anzeigt. Von hier aus lassen sich die Dateien dann direkt öffnen, teilen, kopieren oder im Finder anzeigen.

Folder Peek versteht sich dabei nicht nur auf ein Verzeichnis sondern kann beliebig viele Ordner in der Menüleiste anheften. Für jeden einzelnen Ordner könnt ihr dann eine Beschriftung oder ein Icon und ein Menüverhalten festlegen.

Hier könnt ihr etwa die Icon-Größe und die Sortier-Reihenfolge festlegen (alphabetisch, nach Typ oder Datum) und optional auch einen Tastatur-Kurzbefehl vergeben, der das Verzeichnis öffnet, ohne zu Maus oder Trackpad greifen zu müssen.

Da sich Folder Peek auch auf Aliasse und Symlinks versteht, könnt ihr euch irgendwo im System auch einen Ordner anlegen, der ausschließlich mit Alias-Verweisen befüllt ist und diesen in die Menüleiste klemmen. Aktuell wird die neue Mac-Applikation vollständig kostenlos zum Download angeboten.