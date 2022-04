Anker 565: Neues USB-C-Hub mit Vollausstattung startet

Das neue Model wird für 79 Euro zum Kauf angeboten und hakt so ziemlich alle Anforderungen ab, die man 2022 an entsprechende Port-Erweiterungen stellen kann. So akzeptiert das Anker 565 einen Power-Deliver-Eingang mit 100 Watt Leistung und reicht 85 Watt davon als Ladeleistung an das angeschlossene MacBook weiter.

Insert

You are going to send email to