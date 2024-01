Folder Hub: Mini-App für schnellen Dateizugriff heute nur 99 Cent

Die Mac-Anwendung Folder Hub haben wir bei ihrer Veröffentlichung Ende vergangenen Jahres bereits vorgestellt, allerdings fand damals ein Teil unserer Leser das Preismodell des Entwicklers nicht angemessen. Vielleicht wollt ihr ja jetzt zugreifen: Heute lässt sich die Lifetime-Lizenz per In-App-Kauf für 99 Cent freischalten.

Hierzu noch eine Anmerkung: Prüft unbedingt den beim Kauf angezeigten Preis. Wir haben keine Infos darüber, wie lange die Preissenkung anhält. Normalerweise wird für die Nutzung ein Monatspreis von 99 Cent oder ein Einmalkauf in Höhe von 9,99 Euro fällig.

Und noch ein Hinweis zur Benutzung der App: Nach dem ersten Start wird beim Einrichten die Aufforderung angezeigt, die App im App Store zu bewerten. Ihr kommt hier zwar nicht umhin, die Weiterleitung in den App Store einmal mitzumachen, müsst dort aber keine Bewertung abgeben. Dies könnte man in der Tat eleganter lösen.

Praktischer Helfer am oberen Bildschirmrand

Aber jetzt zur App selbst, denn „Folder Hub“ kann sich abhängig von der jeweiligen Arbeitsweise in der Tat als praktisches Helferlein für die Arbeit am Mac erweisen. Die App wird über ein Menüleistensymbol konfiguriert und sitzt selbst im „Notch“ aktuelle Apple-Notebooks beziehungsweise zentral am oberen Bildschirmrand und lässt sich natürlich auch auf Macs und Bildschirmen ohne die Sensoraussparung verwenden.

Von dort aus bietet „Folder Hub“ die Möglichkeit zum schnellen Zugriff auf den Inhalt häufig genutzter Verzeichnisse. Man kann hier auch mehrere sogenannte „Workspaces“ anlegen, die dann jeweils für sich den Inhalt eines beliebigen Ordners auf dem Mac widerspiegeln. Die Dateien lassen sich dann gleichermaßen verwenden, als hätte man den Ordner in einem Finder-Fenster geöffnet – also per Doppelklick öffnen, per Drag-and-Drop kopieren oder verschieben, die Quick-Look-Vorschau durch drücken der Leertaste aufrufen und so weiter.

„Folder Hub“ wird ausschließlich über den Mac App Store angeboten.