ifun.de — Apple News seit 2001. 45 660 Artikel

Im Hotelzimmer entstanden

FlyCheck: Flugwetter direkt aus der Mac-Menüleiste
Artikel auf Mastodon teilen.
2 Kommentare 2

Auch wenn nur wenige unserer Leser einen Pilotenschein besitzen, die neue Menüleisten-App FlyCheck wollen wir erwähnen. Die Entstehungsgeschichte der Anwendung ist genau das, was wir an vielen kleinen Mac-Projekten so lieben.

FlyCheck ist in einem Berliner Hotelzimmer entstanden, während das Wetter draußen einfach nicht besser werden wollte. Der Entwickler hatte einen Flug mit einem Ultraleichtflugzeug geplant und sich darüber geärgert, dass die Abfrage der benötigten Informationen zum Flugwetter so umständlich war.

Dabei kam ihm die Idee, eine App zu programmieren, mit deren Hilfe sich die Wetterbedingungen auf beliebigen Flughäfen einfach über die Menüleiste abrufen lassen, und dies schneller und übersichtlicher als mit den bislang verfügbaren Mitteln.

Flugwetter auf einen Blick

FlyCheck soll bei einer schnellen Einschätzung der Wetterlage unterstützen, ohne längere Textmeldungen analysieren zu müssen. Die App wertet sogenannte METAR-Meldungen aus, also standardisierte Wetterberichte von Flughäfen. Diese werden in eine vereinfachte Darstellung übersetzt, bei der Sichtweite, Wolkenuntergrenze und Wind auf einen Blick erkennbar sind. Die Anzeige passt sich farblich an die jeweils geltenden Flugregeln an, etwa für Sicht- oder Instrumentenflug.

Flycheck 1

Flughäfen lassen sich dabei über ICAO-Codes oder per Namenssuche auswählen. Für kleinere Plätze ohne eigene Wetterstation wird automatisch eine nahegelegene Messstation herangezogen. Die Wetterdaten werden lokal zwischengespeichert, sodass die zuletzt abgerufenen Informationen auch ohne Internetverbindung sichtbar bleiben.

Flycheck 2

Klares Gestaltungskonzept

Bei der Gestaltung hat der Entwickler ein an Flughafenschilder angelehntes Konzept mit hoher Kontrastwirkung zugrunde gelegt. Zusätzlich visualisiert eine grafische Windanzeige Richtung und Stärke des Winds. Maßeinheiten wie Luftdruck oder Windgeschwindigkeit werden automatisch an regionale Standards angepasst, könnten aber auch manuell umgestellt werden.

FlyCheck wird zum Preis von 10 Euro als Einmalkauf über den Mac App Store angeboten.

Laden im App Store
FlyCheck: Menu Bar METARs
FlyCheck: Menu Bar METARs
Entwickler: Alan Soon
Preis: 10,00 €
Laden
06. Feb. 2026 um 10:24 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.660 weitere hätten wir noch.
    2 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Oh 10EUR scheint mir doch etwas viel dafür. Da bleibe ich bei der iPhone App AeroWeather.

  • Schönes Konzept die METAR Daten in der Menüleiste grafisch aufzubereiten und genauso gut gesetzt.

    Das bereits verfügbare Angebot an Apps und Browserinhalten für Flugwetter ist aber derart vielfältig und deutlich besser aufbereitet, dass mir der Bedarf für dieses Gimmick nucht ganz klar ist.

    Für mich ist die Flugwetter-App des Deutschen Wetterdienstes das Maß der Dinge. Zusätzlich noch TopMeteo und dann hat man es auch schon.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45660 Artikel in den vergangenen 8872 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven