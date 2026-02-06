FlyCheck: Flugwetter direkt aus der Mac-Menüleiste

Auch wenn nur wenige unserer Leser einen Pilotenschein besitzen, die neue Menüleisten-App FlyCheck wollen wir erwähnen. Die Entstehungsgeschichte der Anwendung ist genau das, was wir an vielen kleinen Mac-Projekten so lieben.

FlyCheck ist in einem Berliner Hotelzimmer entstanden, während das Wetter draußen einfach nicht besser werden wollte. Der Entwickler hatte einen Flug mit einem Ultraleichtflugzeug geplant und sich darüber geärgert, dass die Abfrage der benötigten Informationen zum Flugwetter so umständlich war.

Dabei kam ihm die Idee, eine App zu programmieren, mit deren Hilfe sich die Wetterbedingungen auf beliebigen Flughäfen einfach über die Menüleiste abrufen lassen, und dies schneller und übersichtlicher als mit den bislang verfügbaren Mitteln.

Flugwetter auf einen Blick

FlyCheck soll bei einer schnellen Einschätzung der Wetterlage unterstützen, ohne längere Textmeldungen analysieren zu müssen. Die App wertet sogenannte METAR-Meldungen aus, also standardisierte Wetterberichte von Flughäfen. Diese werden in eine vereinfachte Darstellung übersetzt, bei der Sichtweite, Wolkenuntergrenze und Wind auf einen Blick erkennbar sind. Die Anzeige passt sich farblich an die jeweils geltenden Flugregeln an, etwa für Sicht- oder Instrumentenflug.

Flughäfen lassen sich dabei über ICAO-Codes oder per Namenssuche auswählen. Für kleinere Plätze ohne eigene Wetterstation wird automatisch eine nahegelegene Messstation herangezogen. Die Wetterdaten werden lokal zwischengespeichert, sodass die zuletzt abgerufenen Informationen auch ohne Internetverbindung sichtbar bleiben.

Klares Gestaltungskonzept

Bei der Gestaltung hat der Entwickler ein an Flughafenschilder angelehntes Konzept mit hoher Kontrastwirkung zugrunde gelegt. Zusätzlich visualisiert eine grafische Windanzeige Richtung und Stärke des Winds. Maßeinheiten wie Luftdruck oder Windgeschwindigkeit werden automatisch an regionale Standards angepasst, könnten aber auch manuell umgestellt werden.

FlyCheck wird zum Preis von 10 Euro als Einmalkauf über den Mac App Store angeboten.