Claude Opus 4.6: Anthropic hat sein Premium-Modell aktualisiert

Anthropic hat eine neue Version seines Sprachmodells Claude vorgestellt. Claude Opus 4.6 soll die Fähigkeiten der KI insbesondere bei der Softwareentwicklung und bei komplexen Arbeitsabläufen erweitern. Die neue Version ist ab sofort verfügbar.

Nach Angaben von Anthropic ist Claude Opus 4.6 wesentlich besser geeignet, um umfangreiche Codebasen zu überblicken, Fehler zu finden und die eigenen Ergebnisse zu überprüfen. Zudem könne das Modell Aufgaben über längere Zeiträume hinweg selbstständig verfolgen, ohne dabei an Genauigkeit zu verlieren. Neu ist außerdem ein deutlich vergrößerter Kontextumfang von bis zu einer Million Tokens, der sich derzeit noch in einer Testphase befindet. Dadurch soll das Modell sehr große Text- oder Codebestände gleichzeitig berücksichtigen können.

Einsatz in Büro- und Wissensarbeit

Die mit Opus 4.6 verbundenen Verbesserungen sollen sich auf unterschiedlichste Anwendungsbereiche auswirken. Als Beispiele nennt Anthropic die Durchführung von Finanzanalysen und Recherchen sowie das Bearbeitung von Dokumenten, Tabellen und Präsentationen.

Ein Beispiel für diese Verbesserungen liefert das folgende von Anthropic veröffentlichte Video. In Excel wurde die Leistung von Claude den Entwicklern zufolge insbesondere auch im Zusammenhang mit lang laufenden und schwierigeren Aufgaben verbessert. Die KI könne vor dem Handeln planen, unstrukturierte Daten aufnehmen und selbstständig korrekt verarbeiten sowie in einem Durchgang mehrstufige Änderungen ausführen.

Sicherheitsvorgaben bleiben unverändert

Anthropic betont im Zusammenhang mit dem Update, dass die Leistungssteigerungen nicht zulasten der Sicherheitsmechanismen von Claude gingen. Interne Prüfungen hätten ergeben, dass problematisches Verhalten weiterhin selten auftrete und das Modell angemessen auf riskante Anfragen reagiere.

Claude Opus steht ausschließlich zahlenden Nutzern zur Verfügung. Die Nutzungspreise werden leistungsabhängig berechnet und beginnen bei 5 Dollar für eine Million Eingabe- und 25 Dollar für eine Million Ausgabe-Tokens.