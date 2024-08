Neues UGREEN-Autonetzteil: Leistungsstarke Ladeoption für unterwegs

Der auf Zubehör, Lade- und Peripheriegeräte spezialisierte Anbieter UGREEN hat ein neues Autonetzteil auf den Markt gebracht, das den klassischen Zigarettenanzünder in ein Mehrfach-Netzteil mit einer kombinierten Ladeleistung von bis zu 150 Watt verwandelt. Das Gerät wird an die 12-Volt-Buchse des Fahrzeugs angeschlossen und ist in der Lage, bis zu vier verschiedene Geräte gleichzeitig mit Strom zu versorgen. Hierfür stehen drei USB-C- und ein USB-A-Anschluss zur Verfügung.

4 Ports mit bis zu 150 Watt

Das Gerät unterstützt diverse Schnellladestandards, darunter Power Delivery 3.1 und Quick Charge 4.0. So soll beispielsweise ein MacBook Pro mit 16 Zoll innerhalb von 30 Minuten auf 50 Prozent aufgeladen werden können. Ein iPhone 15 lässt sich über einen der USB-C-Anschlüsse in nur 27 Minuten von 0 auf 50 Prozent laden.

Die gebotene Ladeleistung ist abhängig von der Belegung der vier Ausgänge. Wird nur ein USB-C-Port genutzt, kann dieser bis zu 140 Watt Leistung liefern. Werden alle drei USB-C-Ports gleichzeitig genutzt, liefern diese 90 Watt, 30 Watt und 30 Watt. Immer noch genug, um zwei iPhones mit maximaler Geschwindigkeit und ein zusätzliches MacBook komfortabel mit Energie zu versorgen.

Ein weiteres Merkmal des UGREEN-Netzteils ist laut UGREEN das besonders benutzerfreundliche Design. Der Adapter kann mithilfe eines Clips auf der Rückseite innerhalb des Autos befestigt oder etwa an den Zeitschriftenfächern der Sitze arretiert werden. Das integrierte Ladekabel ist 100 Zentimeter lang und soll eine flexible Nutzung in verschiedenen Fahrzeugtypen ermöglichen.

100 cm Kabel, Clip auf der Rückseite

Der Hersteller hebt hervor, dass das Netzteil durch die Verwendung von Galliumnitrid-Technologie (GaN) eine höhere Effizienz aufweist und weniger Wärme als herkömmliche Ladegeräte erzeugt. Die GaN-Technologie soll zudem dazu beitragen, Sicherheitsprobleme wie Überhitzung, Überspannung und Überladung zu vermeiden.

Das neue Autonetzteil trägt einen Listenpreis von 59,99 Euro. Zur Markteinführung lässt sich jedoch ein 18-Euro-Coupon auf der Produktseite anwenden, der euch auf einen Einführungspreis von nur noch 42 Euro kommen lässt.