Floating Menus: BetterTouchTool mit individuellen Schaltflächen

Im Blogeintrag zur neuen Funktion , die sich nach Angaben des in Unterhachingen ansässigen Entwicklers Andreas Hegenberg derzeit noch in der experimentellen Phase befindet, lassen sich mehrere Beispiele begutachten, die die möglichen Einsatzzwecke der Floating Menus in Aktion zeigen.

Mit der jüngsten Aktualisierung des BetterTouchTool versteht sich dieses nun auf so genannte „Floating Menus“. Neu verfügbar in Version 4.136 handelt es sich dabei um frei konfigurierbare Menübefehle, die Benutzeroberflächen für eine Vielzahl individueller Aktionen bereitstellen können.

Die Mac-Applikation BetterTouchTool ist ein so umfangreicher Helfer für Mac-Nutzer, dass wir dem Download mit einem kurzen Zweizeiler hier im ersten Absatz nicht gerecht werden können und daher immer auch die offizielle Webseite des Allrounders empfehlen, um sich zumindest etwas mit dem bunten Blumenstrauß an praxisorientierten Features vertraut zu machen.

