Roborock: „Q Revo“ vergrößert das Saugroboter-Portfolio

Der Q Revo von Roborock setzt auf LiDAR-Navigation, bietet eine Saugkraft von 5500 Pa und soll in knappen zwei Wochen in den beiden Farbvarianten Schwarz und Weiß in den Markt starten.

Was die Unterschiede zum restlichen Portfolio angeht, fällt vor allem der Funktionsumfang der Basisstation und die Bürstenlösung für die feuchte Reinigung auf. So setzt der Roborock Q Revo nun nicht mehr auf das VibraRise Wischsystem, das bislang einen für eine Schrubb-Bewegung des feuchten Lappens sorgte, den die aktuellen Roborock-Modelle hinter sich herziehen.

