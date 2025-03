FlightBar und Disko: Mac-Apps zur Flugverfolgung und Speicheranalyse

FlightBar und Disko sind zwei kürzlich veröffentlichte Mac-Anwendungen, die euch im Alltag unter die Arme greifen könnten: Die „FlightBar“-App ermöglicht das Tracking ausgewählter Linienflüge direkt in der macOS-Menüleiste, während „Disko“ eine visuelle Analyse der Festplattennutzung bietet.

Apples Flugverfolgung in der Notizen-App

Beide Programme stecken noch in den Kinderschuhen, verdienen als Freeware-Downloads mit Spiel nach oben aber eure Aufmerksamkeit.

FlightBar: Flugstatus direkt in der Menüleiste

FlightBar ist eine Mac-Anwendung, die es ermöglicht, Fluginformationen in Echtzeit zu verfolgen. Die Software zeigt Abflug- und Ankunftszeiten, Flugnummern sowie den aktuellen Status eines Fluges direkt in der Mac-Menüleiste an. Eine interaktive Kartenansicht bietet zudem eine visuelle Darstellung der aktuellen Flugposition.

FlightBar zeigt den Flugstatus in der Menüleiste

FlightBar liefert damit den Funktionsumfang, den auch Apple bereits in die Notizen-App integriert hat, bietet zusätzlich aber Benachrichtigungen an, die Nutzer aktivieren können, um bei Änderungen des Flugstatus informiert zu werden. Eine Historie der zuletzt verfolgten Flüge erleichtert das erneute Abrufen von Informationen. Außerdem können Flüge mit individuellen Bezeichnungen versehen werden, um diese schneller zu identifizieren.

Disko: Visuelle Speicheranalyse für macOS

Disko ist eine Open-Source-Anwendung zur Analyse der Festplattennutzung. In Hamburg von Robin Naumann entwickelt, zeigt die Anwendung den Speicherverbrauch einzelner Dateien und Ordner in einer horizontalen Sunburst-Darstellung – ein Diagramm, das die Verteilung des Speicherplatzes visuell veranschaulicht.

Durch die interaktive Navigation können Nutzer große Dateien identifizieren und gezielt löschen, um Speicherplatz freizugeben. Disko orientiert sich an bestehenden Speicheranalyse-Tools aus der Linux-Welt und bietet eine minimalistische Oberfläche. Ein Download, der uns wohl nicht vom Genre-Klassiker Grand Perspective loslösen wird, aber durchaus Potenzial hat sich zu einer brauchbaren Alternative zu entwickeln.