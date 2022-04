Disney+ Geschenkkarten ohne automatische Abo-Verlängerung

Disney+ erschließt einen neuen Vertriebsweg und bietet jetzt auch in Deutschland Geschenkkarten an, die zunächst jedoch ausschließlich über den stationären Handel vertrieben werden. Zum Start hat der Videodienst die Elektroketten MediaMarkt und Saturn ins Boot geholt. Im Laufe des Jahres sollen dann weitere Händler in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, sowie der Vertrieb über den digitalen Handel folgen.

Attraktiv macht die Karten die Eigenheit, dass man hier nicht in ein sich automatisch verlängerndes Abo einsteigt, sondern der Zugang nach Ablauf der bezahlten Frist endet. Disney+ bietet die Karten mit drei Monaten Laufzeit für 26,97 Euro, sechs Monaten für 53,94 Euro und einem Jahr für 89,90 Euro an. Wissen muss man in diesem Zusammenhang vielleicht, dass Kunden mit aktivem Abo bei Disney+ Abo den Code erst nach Ablauf ihres bestehenden Abo-Zeitraums verwenden, eine Kombination ist nicht möglich.

Preislich am interessantesten dürften mit Blick auf Disney+ weiterhin die Angebote der Telekom sein, mit deren Hilfe die sich der Monatspreis für Disney+ von den regulären 8,99 Euro auf bis zu 5 Euro senken lässt