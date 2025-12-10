E-Book-Manager Calibre: KI-Unterstützung für die eigene Sammlung

Der freie E-Book-Manager Calibre erhält mit seinem aktuellen Update neue Funktionen rund um die Integration von Künstlicher Intelligenz. Nutzer können nun zu jedem Buch aus der eigenen Bibliothek Fragen stellen.

Dazu wird im Ansichtsmenü per Rechtsklick eine neue Abfragefunktion aufgerufen, die den Inhalt des ausgewählten Titels berücksichtigt. Ergänzend gibt es eine weitere KI-Option, mit der sich auf Basis vorhandener Bücher eine Leseempfehlung für den nächsten Titel erzeugen lässt.

Neu ist außerdem die Unterstützung von „LM Studio“, die „Ollama“ ergänzt. Über diese Anbindung lassen sich unterschiedliche KI-Modelle lokal auf dem eigenen Rechner ausführen, ohne dass eine Cloud-Verbindung notwendig ist. Technisch bedeutet dies, dass die Auswertung direkt auf dem eigenen Rechner erfolgt und persönliche Bibliotheksdaten damit lediglich lokal verarbeitet werde.

Zahlreiche Korrekturen integriert

Neben den neuen Funktionen enthält das Update eine Reihe von Fehlerbehebungen. Der PDF-Import wurde an einer Stelle korrigiert, an der es zuvor zu Problemen bei der Darstellung von eingebettetem HTML-Code gekommen war. Auch die Behandlung historischer Zeitangaben wurde verbessert.

Anpassungen betreffen zudem die Anbindung externer Buchquellen. Das Plug-in für Amazon wurde aktualisiert. Auch die Kommandozeilenwerkzeuge von Calibre profitieren von Korrekturen. Die Erzeugung von BiBTeX-Katalogen liefert nun verlässliche Sprachfelder, und formatspezifische Optionen werden wieder korrekt übernommen.



Darüber hinaus beseitigt das Update mehrere Probleme, die in der vorherigen Version auftraten. Dazu zählen eine fehlende Funktion zur Änderung der Groß und Kleinschreibung in den Kommentaren sowie zwei Fehler im neuen KI-Bereich. In einem Fall funktionierte die Leseempfehlung nicht wie vorgesehen. In einem anderen führte das Schließen des KI-Dialogs auf manchen Systemen zu einem Absturz. Beide Punkte wurden nach Angaben der Entwickler behoben.