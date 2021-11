„Finch“ mit Tom Hanks startet auf Apple TV+

Tom Hanks ist mit seiner zweiten Premiere auf Apple TV+ vertreten. Nach dem Kriegsfilm „Greyhound – Schlacht im Atlantik“ im vergangenen Jahr ist der amerikanische Schauspieler, Regisseur und Produzent jetzt in dem heute auf Apples Videodienst veröffentlichten Science-Fiction-Abenteuer „Finch“ zu sehen.

In seiner neusten Apple-Originals-Produktion spielt Hanks den Roboteringenieur Finch Weinberg, der mit dem Hund Goodyear an seiner Seite auf der zehn Jahre zuvor durch ein katastrophales Sonnenereignis zerstörten Erde lebt. Die beiden haben es sich in einem Bunker häuslich eingerichtet und Finch baut dort den Roboter Jeff, der für Goodyear sorgen soll, wenn Finch einmal selbst nicht mehr in der Lage dazu ist.

Auf einem gemeinsamen Roadtrip durch den amerikanischen Westen versucht Finch gleichermaßen, dem Roboter die Wunder des Lebens zu vermitteln, wie die Freundschaft zwischen diesem und seinem Hund zu festigen.

„Finch“ lässt sich mit knapp zwei Stunden Länge von heute an über Apple TV+ streamen. Neben Tom Hanks sind Cale Landry Jones und der Hund Seamus in den Hauptrollen zu sehen. Regie führte Miguel Sapochnik, der durch seine Regisseurstätigkeit bei dem Serienerfolg „Game of Thrones“ bekannt wurde.

„Hooked“: Erster Apple-Originals-Podcast gestartet

Als weitere Apple TV+ Premiere darf man den neuen Podcast „Hooked“ bezeichnen. Bei der – allerdings englischsprachigen – True-Crime-Geschichte handelt es sich um die ersten Podcast-Produktion unter dem Label „Apple Originals“.

Die neunteilige Reihe läuft ebenfalls unter dem Label „Apple TV+“ und basiert auf der wahren Geschichte von Tony Hathaway, dessen Abhängigkeit von Schmerzmitteln ihn von einem Top-Ingenieur bei Boeing zu einem der erfolgreichste Bankräuber der amerikanischen Geschichte werden ließ.

Die ersten drei Episoden der Audioproduktion sind bereits verfügbar, die restlichen Folgen werden jeweils im Wochenabstand mittwochs erscheinen.