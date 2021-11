Mini-Spielkonsole Playdate: Rückschläge sorgen für Verzögerungen

Die knallgelbe Mini-Spielkonsole Playdate sollte nach dem Beginn der Vorbestellungen Ende Juli eigentlich noch in diesem Jahr ausgeliefert werden. Daraus wird nun nichts. Wie die Macher der Handheld-Spielcomputers in einer E-Mail an die frühen Vorbesteller melden, hätten mehrere Rückschläge in der Produktion dafür gesorgt, dass man den ungewöhnlichen Gameboy-Verwandten frühestens Anfang 2022 ausliefern könne.

Akku-Aussetzer und Chip-Mangel

Zum einen habe sich bei den ersten 5000 Modellen ein Akku-Fehler bemerkbar gemacht, der für eine zu schnelle Entladung der Handhelds und bei einigen Modellen sogar dafür gesorgt hätte, dass sich diese gar nicht erst anschalten ließen – entsprechend wurde die erste Charge zurück in das Werk nach Malaysia geschickt, wo die verbauten Akkus gegen alternative Stromspender eines anderen Zulieferers getauscht werden.

Deutlich problematisch noch fällt die weltweite Chip-Knappheit aus. Diese hat dazu geführt, dass das im aktuellen Playdate-Modell verbaute Gehirn in den kommenden 700 Tage gar nicht mehr verfügbar ist und eine zeitraubende Revision des Mainboards notwendig gemacht. Dieses wurde nun so umgestaltet, dass in kommenden Produktionschargen auf einen anderen Logik-Baustein ausgewichen werden kann, der eine deutlich bessere Verfügbarkeit haben soll.

Verschoben auf 2022

Alle Vorbesteller, die eigentlich noch Ende 2021 beliefert werden sollten, erhalten ihre Playdates nun erst Anfang 2022. Dies betrifft die ersten 20.000 Käufer. Die nächsten 20.000 Vorbesteller werden dann erst in der zweiten Jahreshälfte 2022 bedient.

Playdate kommt von der für ihre Mac-Applikationen bekannten Software-Schmiede Panic, setzt auf einen unbeleuchteten Schwarz-Weiß-Bildschirm, ein Steuerkreuz, zwei Tasten und eine Kurbel. Die ersten Spiele sollen die Mini-Konsole im Wochentakt als WLAN-Überraschungen erreichen.