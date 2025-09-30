Finanzdatenzugang: Deutschland drängt auf Ausschluss Apples

Nach Informationen der Financial Times nimmt Deutschland in den laufenden Gesprächen zur Financial Data Access Regulation (FiDA) eine Schlüsselrolle ein. Die Bundesregierung setzt sich dafür ein, große US-Technologiekonzerne wie Apple, Meta, Google und Amazon vom Zugang zum geplanten europäischen Finanzdaten-System auszuschließen.

Banken wollen ihre Stellung sichern

FiDA soll Drittanbietern erlauben, Daten von Banken und Versicherern zu nutzen, um neue digitale Finanzdienste zu entwickeln. Während dies ursprünglich auch für internationale Plattformen gelten sollte, argumentiert Berlin, dass der Aufbau einer eigenständigen digitalen Finanzwirtschaft in Europa Vorrang haben müsse. Zudem befürchten Banken und Versicherer, durch eine unbeschränkte Teilnahme von Technologiekonzernen den direkten Draht zu ihren Kunden zu verlieren.

Deutschland stützt seine Position auf den Schutz digitaler Souveränität. In einem an andere Mitgliedstaaten übermittelten Dokument wird betont, dass zentrale Infrastrukturen für Finanzdaten nicht in die Hände weniger internationaler Anbieter fallen dürften. Diese Argumentation fand auch im Europaparlament und bei der EU-Kommission Unterstützung.

Berlin als treibende Kraft in den Verhandlungen

Gleichzeitig wächst der Widerstand von Lobbygruppen, die US-Konzerne vertreten. Sie kritisieren, dass die EU damit nicht nur Verbraucherinnen und Verbrauchern weniger Auswahl an digitalen Finanzdiensten bietet, sondern auch neue Handelskonflikte mit den Vereinigten Staaten riskiert. Bereits jetzt stehen Drohungen zusätzlicher Strafzölle im Raum.

Die Verhandlungen über den endgültigen Text der Verordnung sollen nach Angaben der Financial Times noch im Herbst abgeschlossen werden. Ob es gelingt, einen Kompromiss zu finden, hängt nun offenbar maßgeblich von der Position Berlins und dessen Einfluss in den laufenden Gesprächen ab.