Bald E-Schrott: Logitech stellt Unterstützung für POP-Buttons ein

Logitech informiert derzeit Besitzer seiner POP-Buttons darüber, dass die Geräte ab dem 15. Oktober 2025 nicht mehr funktionieren werden. Mit der Abschaltung endet auch der Betrieb des zugehörigen Hubs, der bislang als Steuerzentrale für die smarten Knöpfe diente. Nutzer erhalten nur wenige Wochen Vorlaufzeit, um sich auf den Wegfall der Funktionen einzustellen.

Die POP-Buttons wurden ursprünglich als einfache Steuerungslösung für smarte Lampen, Musiksysteme oder andere vernetzte Geräte vermarktet. Die HomeKit-Version wurde 2017 in den deutschen Markt eingeführt. Über den Hub konnten sie in verschiedene Smart-Home-Ökosysteme eingebunden werden und dienten so als physische Schalter für Aktionen wie Lichtsteuerung, Szenenwechsel oder Musikwiedergabe. Logitech verweist nun auf technische Veränderungen und den Aufwand, den Betrieb des Systems langfristig aufrechtzuerhalten, als Grund für die Einstellung.

Kurze Frist und eingeschränktes Angebot

In der Mitteilung an Kunden kündigt das Unternehmen an, dass alle POP-Buttons und die dazugehörige Steuerzentrale ab Mitte Oktober ihre Funktion verlieren. Als Entschädigung bietet Logitech einen Rabattcode in Höhe von 15 Prozent für Einkäufe auf den hauseigenen Online-Plattformen an. Der Code kann allerdings nicht für alle Produktkategorien genutzt werden. Dazu zählen unter anderem neu veröffentlichte Geräte, einige professionelle Produktlinien und bestimmte Zubehörgruppen.

Gerade diese Einschränkung sorgt in der Community für Unmut. In Foren berichten Betroffene zudem von Frustration über die sehr kurze Frist bis zur Deaktivierung und befürchten einen Vertrauensverlust in smarte Produkte des Herstellers.

Die Einstellung des POP-Schalters könnte einmal mehr dazu beitragen, dass Nutzer künftige Smart-Home-Anschaffungen stärker hinterfragen und vor allem Wert auf eine möglichst unabhängige Anbindung ohne Cloud-Dienste legen.

