Ab 15. Oktober funktionslos
Bald E-Schrott: Logitech stellt Unterstützung für POP-Buttons ein
Logitech informiert derzeit Besitzer seiner POP-Buttons darüber, dass die Geräte ab dem 15. Oktober 2025 nicht mehr funktionieren werden. Mit der Abschaltung endet auch der Betrieb des zugehörigen Hubs, der bislang als Steuerzentrale für die smarten Knöpfe diente. Nutzer erhalten nur wenige Wochen Vorlaufzeit, um sich auf den Wegfall der Funktionen einzustellen.
Die POP-Buttons wurden ursprünglich als einfache Steuerungslösung für smarte Lampen, Musiksysteme oder andere vernetzte Geräte vermarktet. Die HomeKit-Version wurde 2017 in den deutschen Markt eingeführt. Über den Hub konnten sie in verschiedene Smart-Home-Ökosysteme eingebunden werden und dienten so als physische Schalter für Aktionen wie Lichtsteuerung, Szenenwechsel oder Musikwiedergabe. Logitech verweist nun auf technische Veränderungen und den Aufwand, den Betrieb des Systems langfristig aufrechtzuerhalten, als Grund für die Einstellung.
Kurze Frist und eingeschränktes Angebot
In der Mitteilung an Kunden kündigt das Unternehmen an, dass alle POP-Buttons und die dazugehörige Steuerzentrale ab Mitte Oktober ihre Funktion verlieren. Als Entschädigung bietet Logitech einen Rabattcode in Höhe von 15 Prozent für Einkäufe auf den hauseigenen Online-Plattformen an. Der Code kann allerdings nicht für alle Produktkategorien genutzt werden. Dazu zählen unter anderem neu veröffentlichte Geräte, einige professionelle Produktlinien und bestimmte Zubehörgruppen.
Gerade diese Einschränkung sorgt in der Community für Unmut. In Foren berichten Betroffene zudem von Frustration über die sehr kurze Frist bis zur Deaktivierung und befürchten einen Vertrauensverlust in smarte Produkte des Herstellers.
Die Einstellung des POP-Schalters könnte einmal mehr dazu beitragen, dass Nutzer künftige Smart-Home-Anschaffungen stärker hinterfragen und vor allem Wert auf eine möglichst unabhängige Anbindung ohne Cloud-Dienste legen.
Matter/Thread oder kein Kauf.
Oder ZigBee via HomeAssistant.
Das ist der Weg!
Logitech schafft es somit auf jeden Fall, dass ich keine Smart Home Produkte mehr bei denen kaufe. Erst wird die Hormony Fernbedienung eingestellt und nun auch die Pop Button – ist doch Mist, dass man dann einfach auf dem Zeug funktionslos sitzen bleibt. Warum wird sowas nicht Open Source a die Community weiter gegeben?
Hoffe mal, dass die EU solchem Gebahren auch den Riegel vorschiebt.
+1
Also meine Harmony läuft noch immer wunderbar. Nur schade, dass es keinen Nachfolger gebe wird.
Und wieder wird Elektroschrott produziert – auf was und welchen Hersteller kann man sich eigentlich noch verlassen?
Schade, dass da die EU nichts regelt und einschreitet!
Logitech wird somit als negativ im Hinterkopf behalten für etwaige Neuanschaffungen.
Du kannst dich seit ca 30 Jahren auf den KNX Standard verlassen und die 150+ Hersteller dazu. Musst halt n bisschen tiefer in die Tasche greifen und in den meisten Fällen wird es nicht praktikabel sein für Mieter.
Habe derzeit auf HomePod (HomeKit) + Meross (Steckdosen + Lampen) gesetzt = läuft seit über 1 Jahr mehr als gut.
Die Merossgeräte könnten auch via Alexa betrieben werden (alternativ).
Richtig Enttäuscht war ich dagegen von Bosch – deren vermeintliche Wlan-Gateways für Klimaanlagen ist der letzte Müll und funktioniert überhaupt nicht zuverlässig … sind wieder zurück auf den reinen Fernbedienungsbetrieb gewechselt.