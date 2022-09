FIFA 23 kommt mit Ted Lasso und dem AFC Richmond

Es macht mich sehr glücklich und unheimlich dankbar, wie viele ganz besondere Momente ich in meiner Karriere schon erleben durfte. Und das ist definitiv einer der schönsten Momente. Die Jungs und ich sind langjährige EA SPORTS FIFA-Fans und mit der Einbindung von Ted Lasso und des gesamten AFC-Richmond-Teams in die neueste Version des Spiels wird für uns alle wirklich ein Traum wahr. Unsere Schauspieler und unsere Crew arbeiten enorm hart an der Show und es ehrt uns, dass wir so viele Fans haben. Wir freuen uns darauf, unseren Fans die Gelegenheit zu geben, mit ihren Lieblingsfiguren vom AFC Richmond oder auch gegen sie zu spielen. -Jason Sudeikis

Spieler von FIFA 23 können den AFC Richmond zudem im sogenannten „Anstoßmodus“, in Online-Freundschaftsspielen und in den Online-Saisons auswählen, um sich mit dem mit Serienfiguren wie Roy Kent, Jamie Tartt, Sam Obisanya und Dani Rojas gespickten Kader dem Wettbewerb zu stellen. Für Heimspiele steht dabei auch das Heimstadion des AFC Richmond, die Nelson Road, zur Verfügung.

Den Auftritt in der kommenden FIFA-Version hat der Ted-Lasso-Darsteller Jason Sudeikis mitsamt seinem fiktiven Premier-League-Team AFC Richmond einer Kooperation zwischen den FIFA-Machern Electronic Arts und Warner Bros. als Rechteinhaber für die Vermarktung zu verdanken. Sudeikis ist als Ted Lasso im Karrieremodus von FIFA 23 als Manager des AFC Richmond verfügbar und als Spieler kann man frei entscheiden, ob man mit Lasso dessen Hausteam oder ein beliebiges anderes Team trainieren will. Ebenso kann man umgekehrt einen beliebigen anderen Trainer für den AFC Richmond einsetzen oder dessen Kader durch Spieler aus anderen Teams ergänzen.

