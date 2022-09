„Ted Lasso“ bei den Emmys erneut als beste Comedy-Serie ausgezeichnet

Nach all den gestern von Apple veröffentlichten Updates stand in der vergangenen Nacht auch noch die Verleihung der 74. Emmy Awards an. In der Kategorie Comedy hat hier die Apple-Serie „Ted Lasso“ abgeräumt und hat vier Emmy-Auszeichnungen eingefahren, darunter der Preis für die beste Comdey-Serie.

„Ted Lasso“ kann damit im zweiten Jahr in Folge bei den Emmy Awards absahnen. Im vergangenen Jahr hat die Serie um den American-Football-Trainer, der die britische Premier League umkrempelt, bereits sieben Emmy Awards erhalten. Der Hauptdarsteller Jason Sudeikis wurde dabei beide Male als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Apple feiert den Erfolg in einer Pressemitteilung und weist darauf hin, dass „Ted Lasso“ sich damit in die Reihe von nur sieben weiteren Comedy-Serien stellt, die in den ersten beiden Jahren ihrer Ausstrahlung derart erfolgreich waren: „Modern Family“, „30 Rock“, „Frasier“, „The Golden Girls“, „Cheers“, „All in the Family“ und die „Phil Silvers Show“.

In der Kategorie Drama wurde die für HBO produzierte und hier über Sky verfügbare Serie „Succession“ zum Gewinner gekürt und mit ebenfalls vier Emmy-Awards ausgezeichnet. Den Preis für die beste Miniserie belegt „The White Lotus“, eine hierzulande ebenfalls auf Sky verfügbare und ausgesprochen unterhaltsame HBO-Produktion.

Apple streicht neun Emmy Awards ein

Insgesamt wurde Apple bei den diesjährigen Emmy Awards vergangene Nacht neun mal als Gewinner ausgezeichnet. Die folgenden Produktionen für Apple TV+ könnten bei der Preisverleihung punkten:

Ted Lasso

Outstanding Comedy Series

Outstanding Lead Actor in a Comedy Series: Jason Sudeikis

Outstanding Supporting Actor in a Comedy Series: Brett Goldstein

Outstanding Directing for a Comedy Series: MJ Delaney

Severance

Outstanding Comedy Series Outstanding Main Title Design

Outstanding Music Composition for a Series (Original Dramatic Score)

Carpool Karaoke: The Series

Outstanding Short Form Comedy, Drama or Variety Series

Schmigadoon!

Outstanding Original Music and Lyrics

Home Before Dark