Apple Home: Das große HomeKit-Update kommt mit 16.1

In aktuellen Beta-Versionen der Apple-Betriebssysteme lässt sich Matter bereits blicken , wenngleich noch ohne Funktion. Zudem bereitet Apple auch schon die Umstellung der HomeKit-Installationen auf das neue „HomeKit 2“ vor. Die Änderungen sind nämlich so umfassen, dass in der Folge nur noch mit aktueller Software ausgestattete Geräte auf Apple Home zugreifen können.

Apple hat bereits im Sommer darauf hingewiesen, dass die mittlerweile in die Jahre gekommene HomeKit-Architektur aus diesem Anlass grundlegend überarbeitet wird. Apples Heimautomatisierung wurde 2014 eingeführt und hat dementsprechend mittlerweile acht Jahre auf dem Buckel, in denen sich zwar optisch einiges getan hat, grundlegende Erweiterungen und aber nicht zuletzt auch durch die zahlreichen Beschränkungen des Systems verhindert wurden.

Apple wird voraussichtlich noch in diesem Jahr umfassende Änderungen im Bereich von HomeKit vornehmen. Das meiste davon dürfte unter der Haube stattfinden, die Auswirkungen sollen sich Apple zufolge dann aber auch allgemein in Form von besseren Nutzungsmöglichkeiten und vor allem auch einer gesteigerten Zuverlässigkeit und Effizienz bemerkbar machen.

