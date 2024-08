Telekom bestätigt flächendeckende E-Mail-Störungen [Update]

Update von 17:00 Uhr: Wie ein Telekom-Sprecher gegenüber ifun.de bestätigt hat, sind die Ausfälle des E-Mail-Dienstes wirklich auf eine Störung in der Klimatechnik der Telekom-Rechenzentren zurückzuführen. Die betroffenen Systeme Laufen gerade wieder an und sollten in Kürze wieder wie gewohnt funktionieren. Die Telekom betont, dass ausschließlich die hauseignen E-Mail-Dienste vom Ausfall betroffen waren. Mobilfunk, DSL und Glasfaser sind nicht beeinträchtigt.

Original-Eintrag: Seit rund einer Stunde berichten sowohl ifun.de-Leser als auch zahlreiche Nutzer in den Foren und Communitys der Deutschen Telekom über erhebliche Probleme beim Zugriff auf ihre E-Mail-Konten. Momentan scheinen sowohl die E-Mail-Domains @t-online.de und @magenta.de in Mitleidenschaft gezogen zu sein.

Probleme seit dem frühen Nachmittag

Betroffen sind sowohl Webmail-Zugänge als auch der Abruf durch E-Mail-Clients wie Outlook, Apple Mail und Thunderbird sowie die Nutzung der E-Mail-App auf dem iPhone. Die Störungen treten dabei offenbar deutschlandweit auf, wie Berichte aus verschiedenen Städten nahelegen.

Nach Angaben der betroffenen Nutzer ist es derzeit nicht möglich, sich über die gewohnten Anmeldewege in die E-Mail-Konten einzuloggen. Sowohl Haupt- als auch Mitbenutzer-Konten sind demnach von dem Ausfall betroffen. Einige Anwender äußerten die Vermutung, dass die Störung durch technische Probleme im Rechenzentrum der Telekom verursacht worden sein könnte. Konkret wurde gemutmaßt, dass ein Ausfall der Klimatechnik die Server überhitzt habe, was die weitreichenden Login-Problemen nach sich gezogen haben soll – offizielle Bestätigungen diesbezüglich gibt es derzeit jedoch noch nicht. Auch unsere Anfrage bei der Telekom wartet aktuell noch auf eine Antwort.

Noch keine offizielle Bestätigung

Die Telekom selbst hat sich in den Diskussionsforen bislang noch nicht zu den Ursachen des E-Mail-Ausfalls geäußert. Entsprechende Fehlermeldungen liegen den Bonner Technikern jedoch schon vor. Was darauf hoffen lässt, dass die E-Mail-Probleme telekomintern bereits bekannt sind und man an einer Lösung arbeitet.

Nutzern bleibt derzeit nichts anderes übrig, als sich bis zur Behebung der akuten Abruf-Probleme zu gedulden. Sollten wir heute noch eine Rückmeldung der Telekom erhalten, werden wir diesen Eintrag entsprechend aktualisieren.