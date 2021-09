Fertigung ab 2024? Toyota und Apple in konkreten Gesprächen

Gerüchte und vermeintliche Insider-Informationen zum „Apple Car“ begleiten uns nunmehr seit über sechs Jahren. Mit am relevantesten dürfte dabei in jüngster Zeit die Einstellung des ehemaligen Cayenne-Chefs Dr. Manfred Harrer sein, den Apple Anfang des Jahres abgeworben haben soll . Harrer war als Leiter der Fahrwerk-Entwicklung bei Porsche aktiv und soll zu den „besten Ingenieuren“ im gesamten Volkswagen-Konzern gezählt haben.

Der „Erfinder“ der Lithium-Ionen-Batterie hatte in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur angegeben selbst davon auszugehen, dass Apple noch im Jahr 2025 in den KFZ-Markt eintreten werde und man noch im laufenden Jahr mit einer Ankündigung zum Thema rechnen könne.

Hier sei man nun dabei Zulieferer und Fertigungspartner abzuklappern. Bevor sich Apple dabei in Japan mit Repräsentanten des weltweit größten Autobauers getroffen habe, hätten die Manager aus Cupertino einen Zwischenstop in Korea eingelegt und hier unter anderem mit LG Electronics über die Fertigung des zwischendurch immer wieder totgesagten „Apple Car“ gesprochen.

Apple und der Autobauer Toyota sollen sich in konkreten Gesprächen über die Massenfertigung eines Fahrzeuges mit Apple-Branding befinden. Dies berichtet die DigiTimes und will Gerüchte über Apple-Mitarbeiter aufgeschnappt haben, die sich dafür auf den Weg nach Japan gemacht hätten.

