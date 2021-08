Akku-Nobelpreisträger sieht Apple künftig auch in der Automobilbranche

Der Nobelpreisträger Akira Yoshino macht mit einer überraschenden Einschätzung von Apples Anstrengungen im Automobilbereich auf sich aufmerksam. Yoshino geht davon aus, dass Apple im Jahr 2025 in den KFZ-Markt eintreten will und damit verbunden noch in diesem Jahr mit einer ersten Ankündigung zur Stelle sein wird.

Akira Yoshino ist als „Erfinder“ der Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Der Ingenieur wurde dafür, dass er diesen Akku-Typ zur Marktreife gebracht hat, im Jahr 2019 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Insofern sind Äußerungen Yoshinos mit Blick auf die Entwicklung von elektrischen Fahrzeugen sicherlich nicht aus der Luft gegriffen, wenngleich dieser betont, dass es sich hierbei um rein persönliche Einschätzungen handelt.

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters gab Yoshino nun seine Gedanken hinsichtlich kommender Generationen von Fahrzeugantrieben zum Besten und nannte Apple dabei als jenes Unternehmen, das die besten Voraussetzungen dafür mit sich bringt, die Informationstechnologie- und Automobilbranche zu vereinen.

Dass die beiden Branchen früher oder später zusammenwachsen, stehe außer Frage, längst sei man in beiden Bereichen mit Gedanken an die Zukunft der Mobilität und den damit verbundenen Investitionsmöglichkeiten beschäftigt.

Die Gerüchte um einen Einstieg Apples in die Automobilbranche begleiten uns seit Jahren. Dennoch scheint es zumindest für uns weiterhin sehr unwahrscheinlich, dass Apple tatsächlich ein konkretes Interesse daran hat, komplett eigene Fahrzeuge zu entwickeln. Dagegen hat der Konzern sich quasi durch die Hintertür längst einen Platz in aktuellen Automobilen gesichert, angefangen bei CarPlay-Integrationen bis hin zu gemeinschaftlichen Projekten wie dem digitalen Autoschlüssel CarKey. Es steht zumindest außer Frage, dass wir zumindest auf dieser Ebene auch in Zukunft ein starkes Engagement Apples im Automobilbereich sehen werden.