UGREEN 6-in-2-USB-C-Hub für 21 Euro

UGREEN USB C Hub mit 4K HDMI, Thunderbolt 3 (100W, 6K bei 60Hz), USB-A 3.0 5Gbps und SD & TF Kartenleser USB C Adapter...

UGREEN USB C Hub mit 4K HDMI, Thunderbolt 3 (100W, 6K bei 60Hz), USB-A 3.0 5Gbps und SD & TF Kartenleser USB C Adapter... Aktionspreis

UGREEN bietet seinen für MacBooks mit zwei nebeneinanderliegenden. Thunderbolt-Anschlüssen konzipierten 6-in-2-USB-C-Hub vorübergehend mit nennenswertem Preisnachlass an. Wenn ihr den Rabattgutschein auf der Produktseite aktiviert und an der Kasse noch den Aktionscode UGREEN80856 eingebt, bezahlt ihr nur 20,99 Euro statt des regulären Preises von 29,99 Euro.

Insert

You are going to send email to