Fenstermanager Rectangle: Einrasten beim Ziehen jetzt konfigurierbar

Die Mac-Anwendung Rectangle lässt sich ab sofort umfassender konfigurieren. Der Entwickler Ryan Hanson hat die Einstellungen der App um deinen zusätzlichen Bereich erweitert, über den sich das Verhalten beim Ziehen der Fenster in die Ecken beziehungsweise an die Bildschirmränder beeinflussen lässt.

Ist die Option „Fenster durch Ziehen einrasten lasen“ in Rectangle aktiviert, räumen sich die die Fenster von Finder und Anwendungen automatisch auf und „schnappen“ an den entsprechenden Positionen ein, wenn man sie an die Ränder beziehungsweise in die Ecken des Bildschirms zieht.

Mit dem nun neu verfügbare Einstellungsfenster hat man die Möglichkeit, frei zu konfigurieren was passiert, wenn man ein Fenster in einen dieser Bereiche zieht. Alternativ zu den im Screenshot oben ersichtlichen Standardeinstellungen kann man das Verhalten an eigene Arbeitsabläufe anpassen, und beispielsweise ein Fenster durch Ziehen zur Seite schnell maximieren oder auch nur einzelne Bereiche des Bildschirms für diese Funktion „scharf schalten“.

Inwieweit man von dieser Option Gebrauch macht, hängt natürlich massiv von der eigenen Arbeitsweise am Rechner ab. Hier ist das „Ziehen durch einrasten“ in Rectangle für die meisten Bereiche deaktiviert und es kommen stattdessen Tastenkürzel zum Einsatz, die Rectangle von Haus aus mit schlüssiger Belegung anbietet, die Tastenkombis können darüber hinaus aber auch jede für sich vollständig umkonfiguriert werden.

Rectangle hat sich bei uns als der aktuell beste Fenstermanager für macOS etabliert und nimmt einen festen Platz in der Menüleiste des Mac ein. Obendrauf lässt sich die App auch noch kostenlos laden und nutzen, die Entwicklung ist quelloffen und kann hier auf GitHub mitverfolgt und unterstützt werden. Der Entwickler freut sich zudem über direkte Spenden über seine Webseite oder durch den Kauf der um mit erweitertem Funktionsumfang ausgestatteten, zum Preis von 10 Euro erhältlichen Pro-Version der App.