Prototyp des Apple 1 zum tausendfachen Verkaufspreis versteigert

Das Auktionshaus RR Auction kann sich einmal mehr die Vermittlung eines extrem raren Stücks aus der Apple-Firmengeschichte auf die Fahnen schreiben. Bei einer Versteigerung wechselte ein Prototyp des „Apple Computer A“ aus dem Jahr 1976 für stolze satte 677.196 Dollar den Besitzer. Besonders bemerkenswert im Zusammenhang mit der finalen Summe ist hier auch die Tatsache, dass die Apple-Gründer Steve Jobs und Steve Wozniak den Computer damals zum Endpreis von 666,66 Dollar angeboten haben – dieser Preis hat sich im Rahmen der Aktion beinahe exakt vertausendfacht.

Bei dem Prototyp handelt es sich um ein von Steve Wozniak von Hand gelötetes Vorabmodell des Apple 1, mit dessen Hilfe Steve Jobs den Computer Paul Terrell, dem Inhaber des Byte Shop in Mountain View, einem der ersten Computer-Läden überhaupt, präsentierte. In der Folge konnten die beiden Apple-Gründer die erste Großbestellung in ihrer Laufbahn verbuchen. Terrell wollte 50 Stück davon, aber nicht wie eigentlich von Jobs und Wozniak geplant nur die Platine für 40 Dollar, sondern vollständige Computer, für die er jeweils 500 Dollar bezahlen und sie dann für besagte 666,66 Dollar weiterverkaufen wollte.

Dem Auktionshaus zufolge lag der Prototyp über rund 30 Jahre in der alten Apple-Garage bei Jobs’ Elternhaus, bevor er dann von Steve Jobs an seinen vorigen Besitzer übergeben wurde. Der neue Eigentümer will ebenfalls unbekannt bleiben, es wurde lediglich bekannt, dass es sich um einen „Sammler aus der Bay Area“ handelt.

Die alte Platine weist zwar starke Gebrauchsspuren und auch mechanische Beschädigungen auf, stellt in jedem Fall aber ein einzigartiges zeitgeschichtliches Dokument dar. Die Authentizität wurde anhand von alten Polaroid-Aufnahmen und mithilfe eines auf die Apple-Geschichte spezialisierten Experten überprüft und bestätigt. In der Apple-1 Registry, dem Verzeichnis aller bekannten Apple-1-Computer, wird der „Production Prototype Computer A“ als Nummer 2 nach dem ursprünglichen Prototyp von Wozniak geführt.