macOS 13 Ventura: Beta 6 geht an Entwickler

Es bleibt abzuwarten, ob sich in Verbindung mit der neuen Testversion auch neue Funktionen finden. In jedem Fall hat Apple an verschiedenen Ecken nachgebessert und Fehler behoben sowie die Sicherheit des Betriebssystems verbessert. Auch sollten Nutzer, die das Update auf macOS Ventura bislang nicht von der älteren Version macOS 11 Big Sur aus installieren könnten, jetzt dazu in der Lage sein.

Nachdem Apple bereits vorgestern neue Beta-Versionen von iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 und tvOS 16 zunächst für Entwickler und mittlerweile auch für Teilnehmer am öffentlichen Beta-Programm freigegeben hat, ist jetzt der Mac an der Reihe. Bei Apple registrierte Entwickler können jetzt die sechste Beta-Version von macOS 13 Ventura laden.

