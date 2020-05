Federighi im Interview: iPad-Mausunterstützung von tvOS inspiriert

Apples Software-Chef Craig Federighi hat sich im Interview mit dem TechCrunch-Reporter Matthew Panzarino über die Entwicklung der Mausunterstützung für das iPad-Betriebssystem iPadOS unterhalten.

Diese war von Apple erst kürzlich mit iPadOS 13.4 ausgerollt worden und bietet nun eine systemweite Mausunterstützung an, die vor allem für den Betrieb der 400-Euro-Tastatur Magic Keyboard entwickelt wurde.

An eben jene Entwicklungsphase erinnert sich Federighi in dem hier abgedruckten Interview.

Unter anderem interessant: Die Apple TV-Oberfläche hat den von iPadOS genutzten Cursor nicht nur inspiriert – das für die Apple TV-Umsetzung verantwortliche Kern-Designteam war federführend an der iPadOS-Lösung beteiligt:

Ein Teil dessen, was ich an dem, was mit iPadOS passiert ist, so sehr liebe, ist die Art und Weise, wie wir aus so vielen Quellen geschöpft haben. Etwa aus unserer Arbeit mit tvOS, aus der jahrelangen Arbeit am Mac und aus den Ursprüngen des iPhone X und des frühen iPad […]

Wo und wie wir die Elemente berücksichtigen sollte, war eine der größten Hürden. Als wir das erste Mal über den Cursor nachdachten, wollten wir, dass dieser die natürliche und einfache Touchscreen-Eingabe mit dem Finger so gut wie möglich widerspiegeln, vor allem wenn keine hohe Präzision erforderlich ist, wie z.B. beim Zugriff auf ein Symbol auf dem Startbildschirm. Allerdings sollte er aber ganz natürlich bei hochpräzisen Aufgaben wie der Bearbeitung von Text eingesetzt werden können

Also haben wir uns einen Kreis ausgedacht, der sich elegant verwandelt, um die anstehende Aufgabe zu erfüllen. Er verwandelt sich z.B. in den Fokus um einen Knopf herum oder in einen anderen Knopf, oder er verwandelt sich in etwas Präziseres, wenn das Sinn macht, wie z.B. in die Einfügemarke für die Textauswahl.