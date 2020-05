Surface Go 2 und mehr: Microsoft kündigt Surface-Neuheiten an

Microsoft hat heute neue Surface-Devices und Zubehör vorgestellt. Mit Surface Go 2, Surface Book 3 und den Surface Headphones 2 wurden Nachfolger bestehender Modelle angekündigt.

Zudem wurde bekanntgegeben, dass die Surface Earbuds am 12. Mai 2020 auf dem deutschen Markt verfügbar werden. Surface Go 2 wird ebenfalls ab 12. Mai erhältlich sein – Surface Book 3 und die Surface Headphones 2 starten am 5. Juni in Deutschland.

Surface Go 2

Die neueste Generation von Surface Go kommt mit einem größeren 10,5 Zoll Touchscreen, wahlweise Intel Core M Prozessoren der 8. Generation oder Pentium Gold Prozessoren und einer verbesserten Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden, während es das Design seines Vorgängers beibehält.

Für eine hochauflösende Bild- und Tonqualität bei Videokonferenzen sorgen die überarbeiteten Dual-Fernfeld-Studio-Mikrofone und eine 5-Megapixel-Frontkamera. Für Nutzer, die auch unterwegs auf Daten zugreifen oder verbunden bleiben möchten, wird Surface Go 2 als LTE-Advanced-Variante angeboten und kann mit einem Type Cover in den Farben Platin, Schwarz, Mohnrot oder Eisblau kombiniert werden. Das Gerät startet auf dem deutschen Markt ab einem Preis von 459 Euro. Mit LTE-Advanced ist das Device ab 829 Euro erhältlich.

Surface Book 3

Ausgestattet mit den neuesten Intel Core Prozessoren der 10. Generation bietet Surface Book 3 bis zu 50 Prozent mehr Leistung als das Vorgängermodell. Der bisher rechenstärkste Laptop von Microsoft kommt mit einer Akkulaufzeit von bis zu 17,5 Stunden und einem PixelSense-Touch-Display in 13,5- oder 15-Zoll.

Wie seine Vorgänger setzt das Surface Book 3 auf einen abtrennbaren Bildschirm. Darüber hinaus ist es mit bis zu 32 GB Arbeitsspeicher ausgestattet und bietet den schnellsten SSD-Speicher, der bislang in einem Surface verarbeitet wurde. Für private Anwender wird Surface Book 3 mit 13,5-Zoll-Display in Deutschland ab einem Preis von 1.799 Euro erhältlich sein, in der 15-Zoll-Variante ab 2.599 Euro.

Surface Earbuds

Über innovative Touch-Sensoren können die Surface Earbuds mit Gesten bedient werden. So können Anwender Anrufe intuitiv entgegennehmen oder zum nächsten Musiktitel springen, ohne das Smartphone aus der Tasche zu nehmen oder an den Rechner zu gehen. Mittels Unterstützung von Microsoft 365 können Emails vorgelesen werden oder es lassen sich Texte in Word, Outlook und PowerPoint diktieren. Hierfür sind die kabellosen und ausdauernden Helfer mit zwei Mikrofonen pro Kopfhörer ausgestattet. Sie bieten bis zu acht Stunden Hördauer pro Ladung und bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit bei mehrmaligem Aufladen im kabellosen Ladecase. Für 219,99 Euro gibt es die Surface Earbuds auf dem deutschen Markt zu kaufen.

Surface Headphones 2

Die Surface Headphones 2 bieten eine verbesserte Soundqualität sowie Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden. Für mehr Tragekomfort sorgen die neu designten Ohrmuscheln, die um 180 Grad gedreht werden können, wenn die Kopfhörer zwischenzeitlich abgesetzt und um den Hals getragen werden. Die Surface Heaphones 2 gibt es neben Hellgrau nun auch in Mattschwarz und sie sind zum Preis von 279,99 Euro verfügbar.