Fast wie ein iMac: Das Studio Display unterm Messer

Besonders gelobt wurden Apples Ingenieure für die Löcher auf der Leiterplatte des Netzteils, in die die Kondensatoren eingelassen wurden, um das Display so schmal wie möglich fertigen zu können. Trotzt dieser raffinierten Umsetzung macht das Netzteil das Studio Display etwa 50 Prozent voluminöser als den iMac. Hätte Apple beim Studio Display auf ein externes Netzteil gesetzt, hätte man locker den selben Formfaktor erreichen können.

Insert

You are going to send email to