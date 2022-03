Speicher lässt sich tauschen: Mac Studio Video-Teardown mit zwei Erkenntnissen

Die Reparaturservice-Experten von ifixit haben knapp eine Woche nach dem Verkaufsstart des neuen Mac Studio veröffentlicht, worauf viele Anwender bereits gewartet haben dürften: Das Mac Studio Video-Teardown. Einen ausführlichen Blick in das Innere des neuen Desktop-Rechners, der auch einen detaillierten Blick auf die Öffnungsschritte wirft und es dennoch schafft seine Laufzeit auf kompakte fünf Minuten zu begrenzen.

Speicher lässt sich tauschen

Dabei trägt ifixit zur Debatte um die Erweiterbarkeit der verbauten Speicherkapazität bei. Die kurze Fassung: Auch den Teardown-Spezialisten ist es nicht gelungen den zweiten Speicher-Slot mit zusätzlichen Memory-Modulen zu bestücken, um die Kapazität der verbauten SSD so in Eigenregie aufzustocken. Spätestens bei der Wiederherstellung des Systems mit Hilfe des Apple Configurators lief an hier gegen eine Wand. Allerdings: Der Austausch von Speichermodulen identischer Größe zwischen baugleichen Mac Studio-Modellen ist möglich. Im Fall eines Speicher-Defektes müsst ihr den Mac Studio in 5 Jahren also nicht zwingend zum Apple Store tragen, sondern könnt hier selbst Hand anlegen.

Aktuell hofft das ifixit-Team auf die Freigabe einer überarbeiteten Configurator-Version die weitere Speicherzugriffe möglich macht.

Kritisch angemerkt wurde zudem, dass die Lüfter des Mac Studio nur sehr schwer zu reinigen seien. Eine einfache Möglichkeit das System mal eben von Staub zu befreien sieht ifixit nicht.

Studio Display ebenfalls geöffnet

Auch in das Studio Display hat man bei ifixit bereits einen Blick geworfen, beschränkt sich aktuell aber auf das Vorzeigen des Kamera-Moduls (und dessen Vergleich mit der nahezu baugleichen iPhone 11-Kamera) und die oberflächliche Auseinandersetzung mit den Monitor-Innereien. Hier will man erst in den kommenden Wochen eine detaillierte Auseinandersetzung nachreichen.