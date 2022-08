Fakeshop-Finder will vor unseriösen Online-Angeboten warnen

Mit seinem neuen Fakeshop-Finder will der Verbraucherzentrale Bundesverband dabei unterstützen, betrügerische Online-Angebote zu entlarven. Längst treten gefälschte Internet-Verkaufsplattformen nicht mehr plump und auf den ersten Blick erkennbar auf, sondern packen ihre meist dann doch zu attraktiven Angebote in seriös wirkende Online-Umgebungen, bei denen es sich nicht selten auch um Kopien von real existierenden Shops handelt.

Vorkasse ist meist keine gute Idee

Wenn ihr in einem betrügerischen Onlineshop einkauft, seid ihr euer Geld in der Regel schon per Vorkasse los und bekommt im besten Fall minderwertige oder gefälschte Ware, oft aber auch einfach gar nichts. Auf rechtlichem Weg lässt sich hier im Nachhinein in der Regel nicht mehr viel erreichen, meist sind die dahinterstehenden Betrüger für die ermittelnden Behörden nicht erreichbar oder ohnehin schon über alle Berge. Die Verbraucherschützer empfehlen dennoch, nicht nur eine Strafanzeige bei der Polizei zu stellen, sondern schnellstmöglich auch seine Bank zu kontaktieren und zu versuchen, ob sich der Geldtransfer noch stoppen lässt. Vorkasse ist bei Onlinekäufen ohnehin eine schlechte Idee. In der Regel soll man Optionen wie den Kauf auf Rechnung oder Lastschrifteinzug wählen.

Info-PDF hält die wichtigsten Regeln bereit

Die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen rund um den Online-Einkauf finden sich auf der vom Verbraucherzentrale Bundesverband und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik angebotenen „SOS-Karte für Schutz beim Onlineshopping“ zusammengefasst.

Mit dem Fakeshop-Finder wollen die Verbraucherschützer zusätzlich unterstützen und es Internetnutzern erleichtern, bereits bekannte betrügerische Angebote zu entlarven. Eine grundsätzliche Garantie gegen Betrug stellt dieses Angebot natürlich keinesfalls dar, daher ist es unumgänglich, selbst auf jene Erkennungszeichen zu achten, bei denen spätestens die Warnglocken anspringen sollten. Umfassende weiterführende Informationen finden sich im Artikel „Wie erkenne ich Fake-Shops im Internet?“.