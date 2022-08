LG Libero 27BQ70QC: 27″-Bildschirm zum Aufstellen und Aufhängen

Mit dem Bildschirmmodell Libero 27BQ70QC verfolgt LG ein interessantes Konzept. Der Monitor soll sich besonders flexibel platzieren lassen und auch den Wechsel von Arbeitsumgebungen bestmöglich unterstützen. Inspiriert wurde der Hersteller dabei offenbar von der Tatsache, dass immer mehr Unternehmen ihren Mitarbeitern den Wechsel zwischen Büro und Homeoffice angenehm gestalten und diese dabei bestmöglich unterstützen wollen.

Als „tragbares Gerät“ würden wir den 6 Kilogramm schweren Bildschirm mit seinen 68 Zentimetern Diagonale zwar nicht unbedingt bezeichnen, doch will LG dessen Besitzer bestmöglich dabei unterstützen, den Arbeitsplatz mal eben über mehrere Tage oder auch Wochen hinweg zu rotieren. Der am LG Libero 27BQ70QC montierte Bügel lässt sich gleichermaßen als Standfuß wie auch als Haltebügel für eine Aufhängung nutzen. Passende Haken für die Befestigung an einer Trennwand sind laut LG im Lieferumfang enthalten.

Standfuß oder Hakenbefestigung

Das 27 Zoll große IPS-Display unterstützt eine Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und lässt sich über HDMI oder USB-C mit einer Bildquelle verbinden. Mit einer Abdeckung des sRGB-Farbraums zu 99 Prozent und der Unterstützung von HDR10 sieht der Hersteller insbesondere auch Nutzer im Bereich der professionellen Bild- und Videobearbeitung als Zielgruppe für den Bildschirm.

65 Watt Ladestrom über USB-C

Als zusätzlichen Bonus können Notebook-Besitzer ihren über USB-C angeschlossenen Computer über den Bildschirm mit bis zu 65 Watt Ladeleistung versorgen. Im Lieferumfang ist zudem eine Full-HD-Webcam mit integriertem Mikrofon enthalten, die sich abhängig von der Ausrichtung des Bildschirms jeweils an dessen Oberseite montieren lässt. Der Bildschirm verfügt darüber hinaus über in den Rahmen integrierte Lautsprecher.

LG will den neuen Bildschirm in Kürze in den Handel bringen. Konkrete Preise liegen uns noch nicht vor, voraussichtlich wird sich der Verkaufspreis zum Start um die 500 Euro einpendeln.