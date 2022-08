Kampfpreis-Kombi Dreame D10 Plus: Saugroboter mit Station ausprobiert

Der für seine Saugroboter bekannte Hersteller Dreame hat mit dem neuen DreameBot D10 Plus einen neuen Roboter inklusive Absaugstation im Programm, der die gleiche Zielgruppe anzusprechen versucht, die der Platzhirsch Roborock mit seiner neuen Q-Produktfamilie mitnehmen möchte: Saugroboter-Fans, die sich perspektivisch vom manuellen Leeren des Staubtanks verabschieden und diesen Job lieber an eine Absaugstation delegieren möchten.

Die Besonderheit: Den Dreame D10 Plus gibt es samt Absaugstation im Paket für 399 Euro. Ein absoluter Kampfpreis, der noch rund 200 Euro vom Roborock Q7 Max+ entfernt ist, den wir bereits Mitte Juli ausführlich vorgestellt haben.

Roborock Q7 Max: Unsere neue Standard-Empfehlung

Kein „Billig-Bot“

Trotz des kleinen Preises handelt es sich beim Dreame D10 Plus nicht um einen Billigheimer mit Klapperteilen wie sie etwa von Tesvor in den Ring geschickt werden. Dreame ist im Xiaomi-Ökosystem etabliert, gestattet die Steuerung des D10 Plus wahlweise über die offizielle Xiaomi-App oder über die noch recht neue Dreame-Applikation und bietet einen State-of-the-Art-Saugroboter.

Eleganter? Der Dreame D10 Plus neben dem Roborock S7+

Der Dreame D10 Plus ist angenehm leicht, bietet eine gute Laser-Navigation mit bracubarer Kartenverwaltung, und besitzt mit 4000 Pa eine Saugleistung die auf Augenhöhe mit der Konkurrenz liegt.

Auch die Absaugstation aus dem Lieferumfang macht einen durchdachten und optisch attraktiven Eindruck. Schlank, oval und klassisch weiß sieht die Absaugstation weniger nach technisch hochgerüstetem Roboter-Parkplatz aus, sondern mehr nach zurückhaltendem Papierkorb. In ihrem Deckel beherbergt die Station reguläre Staubsaugerbeutel, die je nach Reinigungsintensität alle ein bis zwei Monate ersetzt werden müssen.

Die Dreame-App: Karten-Management und solide Basisfunktionen

Mit der massiven Wasserstation des Wischroboters DreameBot W10 ist die Absaugstation des D10 Plus glücklicherweise überhaupt nicht zu vergleichen. Ihr erinnert euch:

Stark aber kein Allrounder: Wischroboter Dreame Bot W10 im Test

Was bei der Absaugstation ebenfalls richtig gut funktioniert ist die Entleerung des Staubtanks. Anders als wie etwa beim Roborock S7 muss der Staub nicht noch mal an der Gummibürste vorbei, sondern wird durch ein gesondertes Loch auf der Unterseite des Saugroboters abgesaugt. Dies funktioniert mit weniger Druck, ist deutlich leiser als bei der Konkurrenz und lässt die Kammer des Staubfängers dennoch sauberer zurück.

Durch das linke Loch wird in den Beutel abgesaugt

Kein starker Wischer

Wo sich der Dreame D10 Plus hingegen Kritik gefallen lassen muss ist bei seiner Wischleistung. Weder verfügt der Saugroboter über einen gesonderten Wassertank, noch über einer sonderlich aktive Wischtechnik. Wie frühere Saugroboter zieht der D10 Plus lediglich einen nassen Lappen hinter sich her, der die abgegebene Feuchtigkeit zwar dosieren kann, allerdings nur über einen kleinen Vorrat von gerade mal 145 ml Wasser verfügt, die in den kleinen Lappenhalter eingefüllt werden wollen.

Mit Maßen von 30,3 cm x 40,3 cm x 39,9 cm lässt sich der Roboter mitsamt seiner Ladestation auch in kleineren Zimmern noch hervorragend einsetzen. Dies muss übrigens auch dann geschehen, wenn mal keine Staubsaugerbeutel mehr im Haus sein sollten. So besteht die Absaugtstation aus einem Modul, das sich nicht in Ladebasis und Absaugeinheit zerlegen lässt, sondern stets vollständig benutzt werden muss.

Nach der Ersteinrichtung erfolgt die Alltagsbedienung entweder manuell oder zeitgesteuert und reinigt gewissenhaft ohne große Kollisionen. Der neue Dreame D10 Plus zielt auf kleinere Wohnungen von Anwendern, die bereits erste Erfahrungen mit eigenen Saugrobotern sammeln konnten, sich inzwischen aber nach einem Mehr an Komfort sehnen und keinen gesonderten Bedarf nach Nassreinigungen haben.

Die ganz kurze Variante: Super Preiswert! Saugt vollkommen solide, statt Nassreinigung gibt es jedoch Placebo-Wischen. An der Navigation gibt es nichts auszusetzen. Gute App. Beutel müssen nachgekauft werden.