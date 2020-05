Facebook-Macke zwingt zahlreiche Apps in die Knie

Ein Fehler in einer von Facebook bereitgestellten Software-Komponenten, die viele App-Entwickler zur Integration des Facebook-Logins und für statistische Auswertungen in ihren Apps einsetzen, hat in der vergangenen Nacht zu einer massiven Zunahme an Abstürzen von iPadOS- und iOS-Apps geführt.

To stop crashes from the Facebook SDK, some devs tried commenting out any code that calls Facebook. Nothing worked.

It turns out that by just including the SDK with your app, Facebook runs hidden code on launch. (FBSDKApplicationDelegate.m) pic.twitter.com/TPYiY8PlF1

— Ben Sandofsky (@sandofsky) May 7, 2020