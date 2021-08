Facebook: Datenexport zu Photobucket und Google Calendar

Neben Google, Twitter und Facebook nimmt auch Apple seit dem Sommer 2019 am „Data Transfer Project“ teil. Apple bietet seit diesem März etwa die Übertragung von iCloud Fotos zu Google Fotos an :

Neben der Unterstützung von Photobucket und dem Google Calendar bietet Facebook auch den neuen Datentyp „Facebook-Ereignisse“ in seinem Export-Tool an.

Das soziale Netzwerk facebook hat seine TYI-Werkzeuge erweitert (TYI kürzt hier „Transfer Your Information“, also „Übertrage deine Informationen“ ab) und gestattet Anwendern zukünftig den direkten Datenexport zu Photobucket und zum Google Calendar.

