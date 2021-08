Externer Monitor am Mac: MonitorControl 3 steuert Lautstärke und Helligkeit

Solltet ihr keine Lust auf einen Beta-Test haben, aber trotzdem an MonitorControl interessiert sein, dann schaut euch die Vorgänger-Version an. Auch diese steht in Version 2.1.0 vom September 2020 nach wie vor zum Download bereit.

Die App ist Deutsch lokalisiert, optisch an die neuen Vorgaben von macOS Big Sur angepasst und lebt nach dem Start in der Mac-Menüleiste. Der Download der kostenfreien Applikation, die als Universal Binary sowohl auf Intel- als auch auf M1-Maschinen läuft, kann auf dem Code-Portal GitHub angestoßen werden.

