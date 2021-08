F3XSwift: Mac-App prüft Kapazität von SD-Karten

Habt ihr F3XSwift geladen und gestartet zeigt euch das Programmfenster alle gefundenen Laufwerke an und fordert euch dazu auf die zu prüfende SD-Speicherkarte auszuwählen. Ist dies geschehen (in einem Zwischenschritt müssen der App hier zu vollen Zugriffsberechtigungen auf die Karte erteilt werden) startet der Schreibvorgang, der in seiner Geschwindigkeit stark von der Performance der Karte abhängig ist.

Um Mac-Nutzern den Einsatz der f3-Werkzeuge zu vereinfachen bietet sich schon länger die mit einer grafischen Benutzeroberfläche versehende Mac-Applikation F3X an. Diese hat mit F3XSwift mittlerweile eine modernen Nachfolger, der die benötigten Prüfschritte in einer schlichten Oberfläche zusammenfasst.

So schreiben die Kommandozeilen-Werkzeuge eine große Datei auf ausgewählte Speicherkarten und prüfen mit einem anschließenden Lesevorgang, ob die zuvor geschriebenen Dateiinhalte exakt und fehlerfrei wieder ausgelesen werden können. Zwei Vorgänge, die je nach angegebener Kapazität mehrere Stunden in Anspruch nehmen können, pro Speicherkarte dafür aber auch nur einmal ausgeführt werden müssen.

SD-Speicherkarten aus zwielichtiger Herkunft zeigen mitunter andere Kapazitätswerte an, als zum Sichern eigener Inhalte effektiv verfügbar sind. Um hier verdächtige Speicherkarten gewissenhaft auf die Richtigkeit der Gigabyte-Angaben zu prüfen, bieten sich schon länger die f3 Kommandozeilen-Werkzeuge an.

