Exotische Musicplayer für den Mac: Music Widget und Aural

Besten Dank an dieser Stelle für die Hinweise in den Kommentaren zu unserem letzten Artikel über das Music Widget.

Aural zeigt sich trotz seiner für heutige Verhältnisse spröden und schlichten Optik bemerkenswert gut integriert. So lässt sich die Darstellung des Hauptfensters und verschiedener Player-Elemente recht flexibel konfigurieren und die app erfreut sich auch einer Integration in das Kontrollzentrum von macOS Big Sur.

Während Music Widget auf minimalen Funktionsumfang setzt und vor allem als Mini-Player in Retro-Optik gesehen werden will, hat der Aural Player den Anspruch, als vollwertiger Audioplayer für den Mac zu dienen uns setzt dabei auf klassische Winamp-Optik.

Der Entwickler Mario Guzman hat sein Music Widget für den Mac in Version 1.2 veröffentlicht. Wir hatten den Mini-Player für Apples Musik-App ja vor einiger Zeit als Beta-Version vorgestellt, mittlerweile wurde die App um ein wenig mehr Funktionsvielfalt erweitert: Ihr könnt jetzt direkt im „Widget“ zwischen euren in der Musik-App gespeicherten Wiedergabelisten wählen.

