Mac: Produktivitäts-Helfer Alfred in Version 4.5 veröffentlicht

In der Basisversion lässt sich Alfred kostenlos laden und nutzen . Der Zugriff auf alle Funktionen setzt allerdings den Kauf eines sogenannten Powerpacks voraus. Hier fallen aktuell rund 34 Euro für den Kauf der aktuellen Version 4 oder umgerechnet rund 57 Euro für eine Vollversion mit lebenslangen Updates an.

Alfred ist seit langen Jahren auf dem Markt und eine der beliebtesten Anwendungen langjähriger Mac-Nutzer. Das Programm kann die Effizienz bei der Arbeit am Rechner enorm steigern und unterstützt beispielsweise beim Erstellen von Automatisierungen und Steuerungsaufgaben per Tastendruck.

Um die Übersicht zu bewahren und gezieltes Arbeiten zu unterstützen, orientiert sich die Liste der von Alfred angebotenen Aktionen stets am jeweils ausgewählten Dokument – es werden also nur die Aktionen angezeigt, die damit verbunden auch verwendet werden können

Das Mac-Tool Alfred ist jetzt offiziell in Version 4.5 erhältlich. Wir hatten ja vor ein paar Wochen noch über den Start der Beta-Tests berichtet. Das Update bringt mit „Universellen Aktionen“ die Möglichkeit, beispielsweise Text im Webbrowser, eine URL in einer E-Mail oder eine Datei auf dem Desktop auszuwählen und damit verbunden spezialisierte Aktions-Kurzbefehle zu starten.

