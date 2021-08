MacBook Pro M1X? Neue Mac-Modelle in EEC-Datenbank gesichtet

Neueintragungen in der Datenbank der für Europa zuständigen Zulassungsstelle Eurasian Economic Commission (EEC) waren schon in der Vergangenheit ein verlässliches Zeichen dafür, dass die Vorstellung neuer Apple-Geräte näherrückt. Somit nehmen wir es weniger als Überraschung, denn als Bestätigung, dass sich dort nun zwei neue, bislang nicht veröffentlichte Mac-Modelle finden. Das französische Apple-Blog Consomac hat die neuen Rechner mit den bislang unbekannten Apple-Kennungen A2442 und A2485 ausgemacht.

Es scheint zumindest wahrscheinlich, dass es sich sich bei den beiden Mac-Modellen um die für Herbst erwarteten neuen MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße handelt. Wir erwarten zwei neue, mit schnelleren Apple-Prozessoren vom Typ M1X ausgestattete Notebooks aus Apples Pro-Modellreihe, die voraussichtlich auch auf ein überarbeitetes Gehäuse setzen und mehr Anschlüsse als die derzeit mit Apple-Prozessoren erhältlichen Modelle von MacBook Pro und MacBook Air bieten.

Spannend bleibt in diesem Zusammenhang, ob Apple seine Notebooks auch in Zukunft mit der Eingabeleiste Touch Bar anstelle von klassischen Funktionstasten ausliefert. Zudem wird über eine Rückkehr zum MagSafe-Adapter spekuliert. All dies zusammen wäre ohne Zweifel ein bemerkenswertes Update, mit dem Apple dem MacBook Pro nicht nur ein deutliches Plus an Leistung spendieren, sondern auch auf vor allem von professionellen Anwendern vorgetragene Kritik reagieren würde.

Apple Watch Series 7 bereits registriert

Die französischen Kollegen haben darüber hinaus auch neue Modellnummern der Apple Watch in der EEC-Datenbank aufgetan. Auch hier sollte sich die Überraschung allerdings in Grenzen halten: Auch im vergangenen Jahr wurden bereits im August die dann im September von Apple vorgestellten Modelle der Apple Watch Series 6 in der Datenbank der Regulierungsbehörde gesichtet.

Wir gehen derzeit davon aus, dass Apple im September die neuen 2021er-Versionen von iPhone und Apple Watch vorstellt und im darauffolgenden Oktober mit Mac-Neuerungen aufwartet.