Problematische und illegale Produkte
EU verhängt 200-Millionen-Euro-Strafe gegen Temu
Die Europäische Kommission hat eine Geldbuße in Höhe von 200 Millionen Euro gegen die Handelsplattform Temu verhängt. Grundlage ist das europäische Gesetz über digitale Dienste (DSA), das große Onlineplattformen zu umfangreichen Prüfungen und Schutzmaßnahmen verpflichtet. Nach Auffassung der Kommission hat Temu Risiken im Zusammenhang mit illegalen oder unsicheren Produkten auf seiner Plattform nicht ausreichend untersucht und bewertet.
Die Kommission hat unter anderem untersucht, wie häufig Verbraucher in der Europäischen Union bei Temu auf problematische Waren stoßen könnten und kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen die Risiken deutlich unterschätzt hat. So habe sich Temu bei seiner im Jahr 2024 durchgeführten Risikobewertung zu stark auf allgemeine Informationen über den Onlinehandel gestützt. Konkrete Erkenntnisse über die eigene Plattform seien dagegen nur unzureichend berücksichtigt worden.
Problematische und illegale Produkte
Die EU stützt sich dabei unter anderem auf Testkäufe und Produktprüfungen. Demnach seien beispielsweise bei Ladegeräten erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Auch bei getesteten Babyspielzeugen habe es Hinweise auf Sicherheitsprobleme gegeben, weil beispielsweise verschluckbare Kleinteile enthalten sind oder chemische Stoffe die geltenden Grenzwerte überschreiten.
Die Kommission kritisiert darüber hinaus die Gestaltung der Plattform selbst. Systeme zur Produktempfehlung oder Programme mit Influencern könnten nach Ansicht der Behörde dazu beitragen, dass problematische und illegale Produkte zusätzliche Reichweite erhalten.
Weitere Strafzahlungen angedroht
Das Fehlen einer angemessenen Risikobewertung wird als besonders schwerwiegender Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste bewertet. An dieser Einschätzung macht die EU die Höhe der festgesetzten Geldbuße fest.
Zusätzlich zur Geldbuße muss Temu nun bis Ende August erläutern, wie die festgestellten Probleme behoben werden sollen. Anschließend befassen sich sowohl das Europäische Gremium für digitale Dienste als auch die Kommission erneut mit dem Verfahren. Sollte das Unternehmen die Anforderungen nicht erfüllen, könnten weitere finanzielle Sanktionen folgen.
Dann ist der Laden bald Geschichte
Wegen einem Tagesgewinn?
Die Strafe tut ihn jetzt erst mal nicht weh, aber sie werden auf jeden Fall gezwungen Anpassung vorzunehmen, damit die Produkte sicherer werden. Und das ist schon mal ein großer Vorteil. Denn die nächste Strafe, die wird garantiert höher ausfallen
Ja, leider. PDD Holdings (Temu) verzeichnete 2024 über 15 Milliarden US-Dollar plus…
Aber aber aber EU ist doch so mies .. aber aber …
Es ging auch um süchtig machendes Verhalten durch den Gamefication Ansatz….
Man muss halt seinen Verstand einschalten. Ist das schon wieder zu viel verlangt?
Natürlich gibt es dort ne Menge Krempel, aber auch echte Perlen, die woanders das doppelte bis dreifache kosten. Die Chinesen stellen zum Beispiel hervorragende Pfeile her. Als 3-D Bogenschütze verliert man schon mal gelegentlich welche. Meine Lieblingspfeile, auf die ich mich eingeschossen habe, bestehen aus einer Carbon-Fiberglas Mischung. Die sind nicht eben billig, auch nicht bei Temu. Aber bei Amazon, wo ich bisher gekauft habe, kosten sie das dreifache und das sind exakt die gleichen Pfeile vom gleichen Hersteller.
Gut so, und hoffentlich nur der Anfang. Am besten Temu in der EU komplett verbieten.
Um zu wissen das man keine billigen Ladegeräte kauft, brauche ich keine EU. Wieder ein bisschen mehr Eigenverantwortung täte allen ganz gut. Habe noch nie bei Temu gekauft. Natürlich ist das Müll. Man kann nicht alle vor allem schützen. „Suvival of the fittest“ wird so leider verhindert ;-)