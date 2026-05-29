EU verhängt 200-Millionen-Euro-Strafe gegen Temu

Die Europäische Kommission hat eine Geldbuße in Höhe von 200 Millionen Euro gegen die Handelsplattform Temu verhängt. Grundlage ist das europäische Gesetz über digitale Dienste (DSA), das große Onlineplattformen zu umfangreichen Prüfungen und Schutzmaßnahmen verpflichtet. Nach Auffassung der Kommission hat Temu Risiken im Zusammenhang mit illegalen oder unsicheren Produkten auf seiner Plattform nicht ausreichend untersucht und bewertet.

Die Kommission hat unter anderem untersucht, wie häufig Verbraucher in der Europäischen Union bei Temu auf problematische Waren stoßen könnten und kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen die Risiken deutlich unterschätzt hat. So habe sich Temu bei seiner im Jahr 2024 durchgeführten Risikobewertung zu stark auf allgemeine Informationen über den Onlinehandel gestützt. Konkrete Erkenntnisse über die eigene Plattform seien dagegen nur unzureichend berücksichtigt worden.

Problematische und illegale Produkte

Die EU stützt sich dabei unter anderem auf Testkäufe und Produktprüfungen. Demnach seien beispielsweise bei Ladegeräten erhebliche Sicherheitsmängel festgestellt worden. Auch bei getesteten Babyspielzeugen habe es Hinweise auf Sicherheitsprobleme gegeben, weil beispielsweise verschluckbare Kleinteile enthalten sind oder chemische Stoffe die geltenden Grenzwerte überschreiten.

Die Kommission kritisiert darüber hinaus die Gestaltung der Plattform selbst. Systeme zur Produktempfehlung oder Programme mit Influencern könnten nach Ansicht der Behörde dazu beitragen, dass problematische und illegale Produkte zusätzliche Reichweite erhalten.

Weitere Strafzahlungen angedroht

Das Fehlen einer angemessenen Risikobewertung wird als besonders schwerwiegender Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste bewertet. An dieser Einschätzung macht die EU die Höhe der festgesetzten Geldbuße fest.

Zusätzlich zur Geldbuße muss Temu nun bis Ende August erläutern, wie die festgestellten Probleme behoben werden sollen. Anschließend befassen sich sowohl das Europäische Gremium für digitale Dienste als auch die Kommission erneut mit dem Verfahren. Sollte das Unternehmen die Anforderungen nicht erfüllen, könnten weitere finanzielle Sanktionen folgen.