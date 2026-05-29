xTool hat sich auf Lasercutter und Gravurgeräte spezialisiert. Jetzt hat der Anbieter mit dem xTool M2 ein Gerät im Programm, das neben Schneiden und Gravieren auch drucken kann. Hierfür lässt sich die Basiseinheit optional um ein Modul für den Farb-Tintenstrahldruck erweitern.

Zielgruppe für das neue Gerät sind laut Hersteller neben Hobbybastlern auch Kreativschaffende und Nutzer, die ihre Designs in Shops oder auf Plattformen wie Etsy anbieten. Mit dem xTool M2 sollen sich professionelle Ergebnisse realisieren lassen, ohne dass man dafür in industrielle Lösungen investieren muss.

Kameras für automatische Ausrichtung

Als hybrides System für Kreativschaffende kombiniert der xTool M2 Color Craft Laser die Möglichkeit zum Farbdruck, Laserschneiden und Lasergravieren in einem Gerät. Die technische Ausstattung mit zwei Kameras und der von xTool entwickelten ACS-Technologie soll den Design- und Produktionsprozess wesentlich vereinfachen. Die Kameras erfassen dabei die exakte Position des Materials und das sogenannte Auto-Creation System ist für die Ausrichtung von Druck- und Gravurmustern zuständig. Die Lasereinheit entspricht den hiesigen Sicherheitsbestimmungen und arbeitet in einem vollständig geschlossenen Gehäuse mit Schutzabdeckung. Der maximale Arbeitsbereich misst 424 × 318 mm.

Neben dem Schneiden und Gravieren verschiedener Werkstoffe hinaus ist es mit dem optional erhältlichen CMYK-Tintenstrahlmodul möglich, direkt auf Materialien wie Holz, Papier oder Filz zu drucken. amit lassen sich Druck-, Schneid- und Gravurvorgänge in einem Durchgang kombinieren. Ergänzend ist auch ein Zusatzmodul zum Gravieren von zylindrischen Gegenständen erhältlich.

Design und Bedienung vom Mac aus

Für die Gestaltung der Designs und die Bedienung des Geräts bietet xTool eine App für Mac und Windows an, an die eine umfangreiche Bibliothek mit Vorlagen und Voreinstellungen angebunden ist.

Der xTool M2 wird in drei verschiedenen Varianten und wahlweise mit 10 oder 20 Watt Laser-Leistung angeboten. Als reine Gravurmaschine wird das Gerät zu Einführungspreisen ab 599 Euro angeboten. Inklusive Druckmodul liegt der Preis für das 10-Watt-Modell bei 749 Euro und für das Komplettset inklusive Rotationseinheit muss man mindestens 989 Euro rechnen.

Der xTool M2 wird auch über Amazon zu Einführungspreisen angeboten. Zumindest aktuell fährt man allerdings günstiger, wenn man das Gerät direkt beim Hersteller bestellt.