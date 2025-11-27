EU plant striktere Vorgaben gegen Missbrauchsdarstellungen im Netz

Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf eine gemeinsame Position zu neuen Regeln verständigt, die den digitalen Schutz von Kindern stärken sollen. Die geplante Verordnung soll verhindern, dass Dienste im Internet für die Verbreitung von Darstellungen sexualisierter Gewalt an Kindern oder für gezielte Kontaktaufnahme missbraucht werden.

Künftig sollen Anbieter verpflichtet werden, Risiken frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zu ergreifen, um Missbrauch auf ihren Plattformen einzudämmen.

Verpflichtungen für Online-Dienste

Die Verordnung, die der Rat der Europäischen Union jetzt vorgelegt hat, sieht vor, dass Anbieter ihre Systeme regelmäßig darauf prüfen müssen, ob ihre Dienste zur Weitergabe von Missbrauchsmaterial oder zur Ansprache Minderjähriger genutzt werden können. Auf dieser Grundlage sollen konkrete Schutzmaßnahmen umgesetzt werden. Dazu zählen Werkzeuge zur Meldung verdächtiger Inhalte, leicht zugängliche Privatsphäre-Einstellungen für junge Nutzerinnen und Nutzer sowie Hilfsangebote für Betroffene, die die Entfernung von Material beantragen möchten.

Die Mitgliedstaaten wollen dafür spezielle Behörden benennen, die die Risikoanalysen prüfen und verbindliche Anordnungen erlassen können. Bei Verstößen gegen die Vorgaben sollen Sanktionen möglich sein. Zudem sollen Online Dienste in Risikokategorien eingeteilt werden. Anbieter mit hohen Risiken müssen künftig stärker zur Entwicklung von Schutztechnologien beitragen.

Einrichtung eines EU-Zentrums

Ein zentraler Bestandteil der Pläne ist die Gründung einer neuen EU-Behörde. Das sogenannte „EU Centre on Child Sexual Abuse“ soll nationale Stellen und Plattformbetreiber unterstützen. Es soll Berichte aus den Diensten bündeln, bewerten und in einer gemeinsamen Datenbank verwalten. Das Zentrum soll zudem als Schnittstelle zu Europol und anderen Ermittlungsbehörden fungieren.

Mit der Einigung der Mitgliedstaaten können nun die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament beginnen. Ziel ist eine EU weit einheitliche Regelung, die den Schutz von Kindern im digitalen Raum verbessert und gleichzeitig klare Zuständigkeiten für Unternehmen und Behörden schafft.