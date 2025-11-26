KI-Kurzbefehl mit Bordmitteln: Sichtbarer Bildinhalt wird zum Dateinamen

Der Produktdesigner Panos Tsamoudakis beschreibt in seinem Blog eine interessante Lösung, mit der sich Bilddateien auf dem Mac automatisch mit aussagekräftigen Namen versehen lassen. Grundlage ist ein selbst erstellter Kurzbefehl, der auf neue Dateien in einem ausgewählten Ordner reagiert und deren Inhalt per Apple Intelligence oder alternativ auch über ChatGPT analysiert.

Aus der Analyse entsteht ein Dateiname, der das gezeigte Motiv möglichst klar beschreibt. Während Tsamoudakis diesen Ansatz vornehmlich für seine Bildschirmfotos nutzt, eignet sich der Workflow für jede Art von Grafikdateien.

Automatisierung mit Bordmitteln

Der Aufbau des Kurzbefehls erfolgt vollständig in der Kurzbefehle-App von macOS. Nutzer definieren hier einen Ordner, den das System überwachen soll. Bei jeder neu abgelegten Datei startet die Automatisierung ohne manuelles Eingreifen.

Der Kurzbefehl wird als Ordner-Automation angelegt

Der Kurzbefehl übergibt die Grafik an das gewählte KI-Modell (Apple Intelligence oder ChatGPT), das auf Grundlage des sichtbaren Inhalts einen Dateinamen erzeugt. Vorgaben wie eine begrenzte Wortzahl oder die Beschränkung auf Kleinbuchstaben verbessern das Ergebnis und verhindern längere Textausgaben. Im letzten Schritt wird die Datei mit dem vorgeschlagenen Namen dann gesichert.

Schneller Ablauf: Bereits vier Aktionen reichen aus

Der Ansatz ist kreativ und zeigt, dass sich alltägliche Aufgaben auch ohne zusätzliche Software lösen lassen. Viele Anwendungen, die das KI-gestützte Umbenennen großer Bildsammlungen anbieten, bieten letztlich vergleichbare Ergebnisse. Der hier vorgestellte Weg nutzt vorhandene Funktionen und bleibt kostenlos. Er setzt lediglich voraus, dass alle relevanten Dateien in einem einzigen Ordner gesammelt werden.

Wer möchte, kann den Kurzbefehl später ausbauen. Denkbar sind automatische Unterordner für einzelne Monate oder Jahre, das Hinzufügen von Stichwörtern oder eine Abfrage, ob der vorgeschlagene Name übernommen werden soll.



Die ChatGPT-Nutzung im Kurzbefehl funktioniert auch ohne verbundenes ChatGPT-Konto

Zudem funktioniert die Automatisierung auch dann, wenn das eigene ChatGPT-Konto nicht in den Systemeinstellungen hinterlegt ist. Die ChatGPT-Kapazitäten lassen sich in diesem Rahmen dennoch kostenfrei nutzen.