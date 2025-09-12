Von Fotos bis Kalender: 20 Apple-Datensätze stehen zum Download bereit

Apple-Nutzer können inzwischen aus 20 unterschiedlichen Kategorien wählen, wenn sie über das Privacy-Portal des Unternehmens eine Kopie ihrer persönlichen Informationen anfordern. Damit baut Apple den Umfang des Zugriffs auf eigene Daten weiter aus und strukturiert die Übersicht im Bereich „Daten und Datenschutz“ neu.

Umfang der verfügbaren Daten

Das Angebot auf privacy.apple.com umfasst unterschiedliche Formate und Inhalte. Nutzer können Tabellenkalkulationen oder Dateien im JSON-, CSV- oder PDF-Format herunterladen, die Auskunft über App-Nutzung, Installationsverläufe oder Benachrichtigungen geben. Auch Kontakte, Kalender, Lesezeichen und Mails lassen sich exportieren, jeweils in gängigen Standardformaten wie VCF, ICS, HTML oder EML. Dokumente, Fotos und Videos werden im Originalformat bereitgestellt.

Nicht enthalten sind digitale Käufe von Apps, Filmen, Büchern oder Musik. Zwar können Accounts über geteilte Einkäufe verfügen, für den Download werden jedoch nur Daten berücksichtigt, die direkt mit dem jeweiligen Apple Account verknüpft sind.

Die Kategorien im Detail

Zu den auswählbaren Bereichen gehören unter anderem Apple Account- und Geräteinformationen, Aktivitäten auf apple.com und im Apple Store, iCloud-Kalender und -Kontakte sowie der AppleCare-Supportverlauf. Hinzu kommen Daten aus Apple-Mediendiensten wie App Store, iTunes Store oder Apple Music. Auch Informationen aus Karten, Wallet-Aktivitäten oder Marketing-Mitteilungen können geladen werden.

Insgesamt stehen damit nun 20 verschiedene Datentypen bereit, die individuell kombiniert und für den Export ausgewählt werden können. Der Bereitstellungsprozess kann je nach Größe der angeforderten Daten einige Zeit in Anspruch nehmen. Nutzer haben anschließend 14 Tage Zeit, ihre Daten herunterzuladen. Danach werden diese gelöscht und müssen bei Bedarf erneut angefordert werden. Zur Auswahl stehen: