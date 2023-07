Bis zu 50.000 Euro: Revolut führt Privatkredite in Deutschland ein

Revolut hat mittlerweile mehr als 30 Millionen Kunden weltweit und blickt in Deutschland auf ein hundertprozentiges Wachstum innerhalb der letzte zwei Jahre zurück. Der Banking-Anbieter startete als Tool zum Geldtransfer und Währungsumtausch. Inzwischen bietet Revolut fünf Tarife mit Gebühren von bis zu 50 Euro pro Monat an, die Aktiendepots, Girokonten, Kreditkarten, Versicherungen und mehr beinhalten.

Der Jahreszins unterscheidet sich hier dann allerdings massiv. So gibt Revolut an mit Zinssätzen zwischen 4,99 Prozent und 15,99 Prozent zu arbeiten, die Laufzeit kann vom Kreditnehmer zwischen 12 und 96 Monaten flexibel gewählt werden. Beispielhaft rechnet Revolut die folgende Kreditstellung vor: „Nettodarlehensbetrag von 10.000 €: Gesamtbetrag 12.598,17 €, 60 Raten, monatlicher Beitrag 209,94 €, fester Sollzinssatz 9,49 %, effektiver Jahreszins 9,91 %).“

In einem ersten Schritt sollen die Kredite ausschließlich den Bestandskunden von Revolut in Deutschland angeboten werden, deren Bonität durch eine Überprüfung zurückliegender Gehaltseingänge auf dem verbundenen Girokonto festgestellt werden soll.

Der Banking-Anbieter Revolut wird über seine „Super-App für Finanzen“ fortan auch Kredite unter seinen Bestandskunden vermitteln. Dies kündigte das Unternehmen mit Sitz in Großbritannien heute für Kunden in Deutschland an.

