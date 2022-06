„3 Tage Wahnsinn“: MediaMarkt kommt Amazon zuvor [Update]

Amazon wird sein Shopping-Event, den sogenannten Prime Day, in diesem Jahr zwischen dem 12. und dem 13. Juni abhalten. Allerdings hat der größte Online-Händler der Welt schon einzelne Vorab-Aktionen wie das Audible-Angebot oder den kostenfreien Kindle-Unlimited-Zugang an den Start gebracht.

Insgesamt sollen im Aktionszeitraum 16.000 Angebote ausgespielt werden, darunter etwa auch zwei Chromebooks zum Preis von einem. Unklar ist momentan jedoch noch, ob MediaMarkt die geplanten Angebote alle gleichzeitig mit einem Schlag ins Netz stellen wird oder es hier, am Vorbild der Amazon-Blitzangebote orientierend, auf eine schrittweise Bereitstellung ankommen lassen wird, die grundsätzlich interessierte Anwender zu wiederholten Abstechern in den Online-Shop auffordert.

Unter der Überschrift „ 3 Tage Wahnsinn “ lädt man bereits ab Donnerstag, dem 23. Juni in den hauseigenen Onlineshop ein. In den Filial-Geschäften soll die Angebotsaktion dann, mit einem Tag Verzögerung, ab Freitag dem 24. Juni anlaufen.

Update vom 23. Juni : Im MediaMarkt-Onlineshop ist die Hardware-Aktion jetzt angelaufen, wer wirklich gute Deals findet (wir sind noch am Sichten) darf in den Kommentaren gerne auf diese Hinweisen.

