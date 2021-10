Epic-Urteil: Apple will App-Store-Änderungen erst später umsetzen

Immerhin deutet Apple an, dass die Entscheidung nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird, sondern man lediglich nach einer geeigneten Möglichkeit der Umsetzung suche. Somit darf man selbst dann, wenn Apples Einspruch stattgegeben wird davon ausgehen, dass Apple die geforderten Änderungen nicht auf den letzten Drücker integrieren wird. Vorstellbar wäre auch, dass umfangreichere Anpassungen in diesem Bereich zusammen mit einem größeren iOS-Update Einzug halten und ein Thema für Apples nächste Entwicklerkonferenz sind.

Apple argumentiert, dass man die Bedenken des Gerichts hinsichtlich der Kommunikation zwischen den Entwicklern und Verbrauchern akzeptiere und sorgfältig daran arbeite, diesen Informationsfluss zu verbessern, dabei aber gleichzeitig das effiziente Funktionieren des App Store sowie die Sicherheit und den Datenschutz der Apple-Kunden nicht gefährden wolle. Wenn man hier das richtige Gleichgewicht gefunden habe, könnten nicht nur die Bedenken des Gerichts ausgeräumt werden, sondern es werde sich möglicherweise auch die einstweilige Verfügung und vielleicht sogar die Berufung an sich erübrigen. Die von Apple aufgeführten Argumente darf man durchaus hinterfragen, zweifellos will der Hersteller mit dem Antrag zunächst einmal Zeit gewinnen.

