GTA III kommt mit der „Grand Theft Auto Trilogy“ zurück

Vor dem Wochenende überraschen uns die Entwickler von Rockstar Games mit einer bemerkenswerten Ankündigung. 20 Jahre nach der Veröffentlichung von „Grand Theft Auto III“ soll der Klassiker gemeinsam mit den ebenfalls wegweisenden Nachfolgern „Grand Theft Auto: Vice City“ und „Grand Theft Auto: San Andreas“ als „Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition“ neu aufgelegt werden.

Die Spiele sollen mit nennenswerten Verbesserungen, dazu zählen eine überarbeitete Grafik und nicht näher beschriebene Gameplay-Verbesserungen noch in diesem Jahr für die PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Zudem wird eine PC-Version über den Rockstar Games Launcher verfügbar sein. Der Mac geht so wie es aktuelle aussieht leer aus, doch zumindest eine iOS-Version der neuen „Grand Theft Auto“-Trilogie wird es geben – allerdings soll diese erst in der ersten Jahreshälfte 2022 folgen.

„Grand Theft Auto III“ oder kurz „GTA 3“ gilt wohl zurecht als wichtiger Meilenstein mit Blick auf die Spielereihe von Rockstar. Anders als in den erste beiden Teilen des Spiel konnte man das an New York angelehnte „Liberty City“ nun nicht nur aus der Vogelperspektive, sondern auch in 3D-Optik durchkreuzen. Gleichermaßen zählt das Spiel zu den bekanntesten Vertretern früher Open-World-Titel.