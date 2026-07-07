EnviousWispr: Kostenlose Mac-App bringt lokale Diktate mit KI-Korrektur

Mit EnviousWispr ist eine neue Diktier-App für den Mac erschienen, die gesprochene Texte lokal erkennt, bereinigt und anschließend direkt in die aktive Anwendung einfügt. Der Ablauf erinnert an bekannte Lösungen wie Wispr Flow oder Superwhisper. Nutzer halten eine Taste gedrückt, sprechen frei und erhalten danach einen überarbeiteten Text an der aktuellen Cursorposition.

Der Unterschied liegt vor allem im Betriebsmodell: EnviousWispr ist kostenlos, benötigt kein Nutzerkonto und verarbeitet die Spracheingaben standardmäßig direkt auf dem Mac. Damit folgt die App einem Ansatz, den wir zuletzt auch bei Petal beschrieben haben. Bereits zuvor hatten wir mit Handy eine weitere Lösung vorgestellt, die lokale Sprachverarbeitung auf dem Mac verfolgt. Gemeinsam ist diesen Anwendungen, dass sie Diktate möglichst ohne Cloud-Anbindung ermöglichen.

Zwei Modelle für die Spracherkennung

Für die eigentliche Transkription setzt EnviousWispr auf zwei lokale Systeme. Parakeet v3 ist für Englisch und mehrere europäische Sprachen vorgesehen und arbeitet besonders schnell. Whisper Large v3 Turbo kann optional genutzt werden und deckt nach Angaben des Entwicklers 99 Sprachen ab. Die Modelle laufen nur auf Macs mit Apple-Prozessoren, Intel-Macs werden nicht unterstützt.

Nach der Erkennung kann der Text automatisch geglättet werden. Dabei werden Füllwörter entfernt, Grammatikfehler korrigiert und gesprochene Selbstkorrekturen bereinigt. Standardmäßig kann die App dafür Apple Intelligence nutzen, was allerdings macOS 26 voraussetzt. Alternativ steht mit EG-1 ein eigenes lokales Modell zur Verfügung. Dieses muss separat geladen werden und belegt rund 2,9 Gigabyte Speicherplatz. Es soll vor allem längere Diktate besser strukturieren, Absätze setzen und Listen erkennen.

EnviousWispr ist als Open-Source-App unter GPLv3 verfügbar. Das EG-1-Modell selbst steht allerdings unter einer eigenen Lizenz und darf nicht frei in andere Produkte übernommen werden. Wer statt lokaler Verarbeitung lieber externe Dienste nutzt, kann eigene API-Schlüssel für OpenAI oder Gemini hinterlegen. In diesem Fall wird laut Anbieter nur Text und kein Audio übertragen.

Komplett kostenlos, nicht für Intel-Macs

Die App setzt mindestens macOS 14 Sonoma und einen Mac mit M1-Chip oder neuer voraus. Für Parakeet werden etwa 460 Megabyte Speicher benötigt, für WhisperKit rund 1,6 Gigabyte. Der Entwickler empfiehlt für EG-1 Macs mit 16 Gigabyte Arbeitsspeicher, bittet aber ausdrücklich um Rückmeldungen von Nutzern mit 8-Gigabyte-Geräten.

Bedient wird EnviousWispr über eine frei nutzbare Tastenkombination. Kurze Diktate funktionieren per Gedrückthalten, längere Aufnahmen lassen sich per Doppeldruck starten und später beenden. Die App soll in allen Texteingabefeldern arbeiten, darunter auch in Mail, den Notizen, in Safari oder im Terminal.

Mit MacWhisper existiert bereits eine etablierte Anwendung für lokale Transkriptionen auf dem Mac. EnviousWispr unterscheidet sich (abgesehen vom Preis) vor allem dadurch, dass der Schwerpunkt auf einem durchgängigen Diktierworkflow mit automatischer Textaufbereitung und direktem Einfügen in beliebige Anwendungen liegt.